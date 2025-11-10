Погода
В Бишкеке задержаны подозреваемые в крупном мошенничестве на 7,5 млн сомов

- Назгуль Абдыразакова
6 ноября в Следственную службу ГУВД Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин У.А., который сообщил о факте мошенничества со стороны неизвестных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам заявителя, в период с 5 по 6 ноября неизвестные, представившись сотрудниками ГКНБ, Национального банка, Антикоррупционной службы и следователем МВД, обманным путем убедили его, что он якобы причастен к финансированию спецоперации и террористических организаций. Под этим предлогом злоумышленники заставили мужчину перевести свои денежные средства через банкоматы, расположенные в торговых центрах Бишкека.

Общая сумма ущерба составила 7,5 миллиона сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики -"Мошенничество, совершённое в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

В результате оперативно-розыскных мероприятий были Б.А., 2007 года рождения, и М.Б.,которые были водворены в ИВС.

Как установило следствие, один из задержанных М.Б. действовал через мессенджер Telegram, где под ником @Grinch911 приобретал банковские карты, оформленные на подставных лиц. Эти карты использовались для активации и реализации мошеннических схем, связанных с киберпреступлениями и отмыванием денег.

В настоящее время милиция проводит дальнейшие оперативно-розыскные и технические мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступной схеме.

ГУВД Бишкека напоминает гражданам о необходимости соблюдать цифровую безопасность и не передавать персональные данные, реквизиты банковских карт или пароли третьим лицам, даже если они представляются сотрудниками государственных органов.


