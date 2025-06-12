Аида Чодулова: "КФБ становится универсальной платформой для инвестиций"

Интервью с и.о. президента Кыргызской фондовой биржи Аидой Чодуловой о новых секторах, мобильных приложениях, китайских партнёрах и будущем инвестиций.

- Что представляет собой Кыргызская фондовая биржа? Чем она занимается?

- Кыргызская фондовая биржа - это организованная площадка, предоставляющая услуги, способствующие совершению сделок с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами для участников торгов. Уже на протяжении 30 лет она осуществляет свою профессиональную деятельность. На сегодняшний день это единственная фондовая биржа с государственным участием в лице Министерства финансов КР.

Если говорить шире, то сегодня Кыргызская фондовая биржа - это уже не просто биржа, а универсальная площадка. В 2018 году мы начали универсализацию направлений своей деятельности, открыли новые сектора. Сейчас у нас функционируют пять направлений, которые условно называем "5+".

На нашей площадке торгуются корпоративные и государственные ценные бумаги, товары и сырье, осуществляется торговля драгоценными металлами, а также развиваются инструменты устойчивого развития.

Если говорить об объемах торгов, то основную долю занимает рынок акций. В основном это увеличение уставного капитала компаний, в том числе с государственным участием. Постепенно выходят новые эмитенты, выпускаются облигации.

Что касается государственных ценных бумаг, то у нас представлены два вида: ГКВ-12 (12 месячным сроком обращения) и ГКО-24 (двухлетним сроком обращения).

В товарном секторе Биржи торгуют два производителя, которые размещают предложения по продаже сахара и мелассы. Это такие производители, как ОАО "Каинды Кант" и ОАО "Кошой". Данными компаниями за 2024 год было заключено сделок на общую сумму 2 387,5 млн.сом, на 2025 год предварительно на 69.2 млн. сомов.

Основными покупателями по данным товарным позициям выступают такие компании, как ГП "Кара-Балтинский спиртовой завод", ОсОО "Гранд Сахар Трейд", ОсОО "БСК".

В настоящее время ЗАО "КФБ" ведет активную работу по привлечению отечественных компаний для торговли на площадке Биржи.

Сектор торговли драгоценными металлами был открыт в 2022 году. Уже проведено около четырех сделок - продавались медные слитки весом в 1, 2 и 5 граммов. Национальный банк Кыргызской Республики ежедневно выставляет заявки на продажу золотых слитков - у нас с ним заключено соответствующее соглашение.

В будущем планируем сотрудничать с Департаментом драгоценных металлов при Министерстве финансов. Он будет выходить на рынок как продавец, предлагая золото ювелирам, чтобы они могли производить изделия для своей отрасли.

У нас большие перспективы - в частности, планируется открытие валютного сектора, торговля валютными парами, фьючерсами, опционами. Мы продолжаем движение к универсализации.

- Объясните, пожалуйста, как это выглядит технически для человека, который никогда не сталкивался с биржей. Это как магазин?

- Грубо говоря, это как рынок, на котором есть площадка, продавцы и покупатели. Через нашу платформу они могут купить или продать определенные финансовые инструменты.

Все происходит в электронном формате. Участники торгов подключаются к системе удаленно, вводят логин и пароль, выставляют заявки на покупку или продажу. Если параметры совпадают, сделка совершается. Мы также раскрываем информацию о заключенных сделках - по каким бумагам, по каким ценам, в какое время.

Кроме того, мы публикуем котировки - предложения на покупку и продажу, а также итоги торгов за определенные периоды.

- А компаниям это выгодно? Например, я видел у вас отчет по аэропорту "Манас", где за первый квартал прибыль упала вдвое. Наверное, компаниям невыгодно раскрывать такую информацию?

- Да, по закону о рынке ценных бумаг публичные компании обязаны раскрывать информацию - ежеквартальную и годовую отчетность, а также существенные факты своей деятельности.

У нас работает Департамент раскрытия информации и устойчивого развития. На официальном сайте КФБ www.kse.kg публикуется вся информация о финансовой деятельности компании, с которыми у нас заключены договоры. Любой инвестор может зайти на сайт биржи и ознакомиться с этими данными.

Если компания включена в листинг, то объем раскрываемой информации больше. Мы публикуем финансовую отчетность, листинговый проспект, аудиторские заключения. Сейчас у нас в листинге 36 компаний - среди них есть и те, в которых есть государственное участие, и те, кто выпускает облигации.

- Есть ли интерес к нашей бирже со стороны иностранных инвесторов?

- Конечно, интерес есть. Но пока есть определенные ограничения.

Во-первых, низкая осведомленность зарубежных инвесторов. Мы работаем над этим - будем предоставлять больше аналитической информации, описывать, какие компании торгуются, по каким ценам.

Во-вторых, ранее у нас не было мобильных приложений. Сейчас мы разрабатываем сразу три приложения. С 2023 года сотрудничаем с компанией "Мега" - совместно создаем приложение "Мегаинвестиции", через которое можно будет покупать и продавать государственные ценные бумаги, в частности, ГКВ (государственные казначейские векселя).

Также брокерские компании MInvest и Freedom Broker разрабатывают свои мобильные приложения, чтобы предоставить доступ не только гражданам Кыргызстана, но и зарубежным инвесторам.

Кроме того, мы модернизируем биржу: закупили новое сетевое оборудование, внедряем торговую систему Quik от Arca Technologies - её используют биржи Армении, Таджикистана, России. Система позволит интегрироваться с другими рынками, в том числе и с участием иностранных инвесторов.

- Сейчас в Кыргызстан активно приходят китайские компании. Есть ли у вас планы по сотрудничеству с китайскими биржами или компаниями?

- Да, у нас уже есть связи с китайскими партнерами. В 2023 году мы подписали соглашение с AEEX - азиатско-европейской товарно-сырьевой биржей. Также недавно заключили соглашения с фондовой биржей Макао и китайской компанией DSC Securities, которая является участником торгов на биржах Китая.

Сотрудничество предполагает обмен информацией, допуск к торгам, проведение конференций, семинаров. Китайские партнеры заинтересованы в доступе к нашей площадке и привлечении китайских компаний на кыргызский рынок.

Мы ожидаем внесения изменений в Закон КР "О рынке ценных бумаг".

В настоящий момент разработан проект Закона КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере рынка ценных бумаг", который предусматривает ряд новшеств на рынке. Так данным проектом предлагается ввести такие понятия как "индивидульный инвестиционный счет", "международная облигация", "депозитарная расписка", "зеленая облигация". Кроме этого данный проект позволит допустить на рынок ценные бумаги международных финансовых институтов.

Он уже прошел третье чтение в Жогорку Кенеше и сейчас находится в администрации президента. Если изменения вступят в силу, мы получим возможность интеграции с другими рынками капитала, расширения инструментов, в том числе - выпуск бумаг в иностранной валюте.

Это важно, так как, зарубежные инвесторы заинтересованы именно в ценных бумагах, номинированных в валюте. Также предполагается возможность выпуска облигаций международными финансовыми организациями.

- Насколько кыргызстанцы финансово грамотны в вопросах инвестирования? Есть ли планы по обучению?

- Конечно, нельзя сказать, что у нас стопроцентно финансово грамотное население. Но мы над этим работаем.

Через наш учебный центр мы регулярно проводим курсы по рынку ценных бумаг, акционерным обществам. В соцсетях публикуем разъяснительные материалы: как инвестировать, куда обращаться, какие есть риски и возможности.

Проводим дни открытых дверей для студентов вузов. После завершения модернизации и внедрения новых систем мы планируем запустить полноценную торговлю государственными ценными бумагами всех видов через электронную систему.

Параллельно будет проведена информационная кампания среди населения. Государственные ценные бумаги - это наименее рискованный вид вложений, поэтому мы хотим вовлечь как можно больше людей в инвестирование. Мобильные приложения будут способствовать этому.