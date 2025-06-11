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ОсОО "Алтынкен" проводит конкурс на перевозку золотого концентрата

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ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание транспортных услуг по перевозке золотосодержащего концентрата

Таблица перевозки
Наименование Количество Место погрузки и выгрузки Срок приема документов
1 Перевозка золотосодержащего концентрата 330 00 СМТ 1) Склад ЗИФ (г. Орловка, рудник Талдыбулак)
2) Склад концентрата, г. Кемин 		По 17.06.2025 г.

Компания приглашает к сотрудничеству транспортные организации. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

  1. заявку на участие;
  2. копию свидетельства о регистрации (патент);
  3. устав компании;
  4. соответствующие разрешения и лицензии;
  5. сертификаты;
  6. справку из УГНС;
  7. иные подтверждающие документы.

Полный пакет документов необходимо направить на электронную почту: atkbjyx@gmail.com. Срок подачи - до 17 июня 2025 года.

По вопросам обращайтесь в Управление снабжения ОсОО "Алтынкен" по телефону: (+996 708) 001 007 (Калыс). Контактное время: с 8:00 до 17:00 (по будням).


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URL: https://www.vb.kg/446871
Теги:
тендер, PR
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