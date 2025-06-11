ОсОО "Алтынкен" проводит конкурс на перевозку золотого концентрата

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание транспортных услуг по перевозке золотосодержащего концентрата

Таблица перевозки № Наименование Количество Место погрузки и выгрузки Срок приема документов 1 Перевозка золотосодержащего концентрата 330 00 СМТ 1) Склад ЗИФ (г. Орловка, рудник Талдыбулак)

2) Склад концентрата, г. Кемин По 17.06.2025 г.

Компания приглашает к сотрудничеству транспортные организации. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

заявку на участие; копию свидетельства о регистрации (патент); устав компании; соответствующие разрешения и лицензии; сертификаты; справку из УГНС; иные подтверждающие документы.

Полный пакет документов необходимо направить на электронную почту: atkbjyx@gmail.com. Срок подачи - до 17 июня 2025 года.

По вопросам обращайтесь в Управление снабжения ОсОО "Алтынкен" по телефону: (+996 708) 001 007 (Калыс). Контактное время: с 8:00 до 17:00 (по будням).