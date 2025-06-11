ОсОО "Алтынкен" проводит конкурс на перевозку золотого концентрата

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание транспортных услуг по перевозке золотосодержащего концентрата
|№
|Наименование
|Количество
|Место погрузки и выгрузки
|Срок приема документов
|1
|Перевозка золотосодержащего концентрата
|330 00 СМТ
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1) Склад ЗИФ (г. Орловка, рудник Талдыбулак)
2) Склад концентрата, г. Кемин
|По 17.06.2025 г.
Компания приглашает к сотрудничеству транспортные организации. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
Полный пакет документов необходимо направить на электронную почту: atkbjyx@gmail.com. Срок подачи - до 17 июня 2025 года.
По вопросам обращайтесь в Управление снабжения ОсОО "Алтынкен" по телефону: (+996 708) 001 007 (Калыс). Контактное время: с 8:00 до 17:00 (по будням).