В Бишкеке прошел фестиваль по параплаванию для людей с инвалидностью

В Бишкеке состоялся ежегодный фестиваль по параплаванию, организованный общественным фондом "Спорт без преград". В мероприятии приняли участие около 50 человек с инвалидностью в возрасте от 4 до 30 лет, включая спортсменов национальной сборной Кыргызстана по параплаванию.

По словам организаторов, главной целью фестиваля стало создание инклюзивной спортивной среды, в которой каждый участник смог почувствовать поддержку, уверенность в себе и радость преодоления. Атмосфера на соревнованиях была доброжелательной и вдохновляющей - участники продемонстрировали силу духа, стойкость и любовь к спорту.

Все спортсмены получили медали, дипломы и памятные подарки от партнёров фонда, что стало важным элементом признания их достижений.

Общественный фонд "Спорт без преград" планирует проводить фестиваль ежегодно, расширяя его масштабы и вовлекая все больше людей с инвалидностью в спортивную жизнь страны.