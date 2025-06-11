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В Бишкеке прошел фестиваль по параплаванию для людей с инвалидностью

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялся ежегодный фестиваль по параплаванию, организованный общественным фондом "Спорт без преград". В мероприятии приняли участие около 50 человек с инвалидностью в возрасте от 4 до 30 лет, включая спортсменов национальной сборной Кыргызстана по параплаванию.

По словам организаторов, главной целью фестиваля стало создание инклюзивной спортивной среды, в которой каждый участник смог почувствовать поддержку, уверенность в себе и радость преодоления. Атмосфера на соревнованиях была доброжелательной и вдохновляющей - участники продемонстрировали силу духа, стойкость и любовь к спорту.

Все спортсмены получили медали, дипломы и памятные подарки от партнёров фонда, что стало важным элементом признания их достижений.

Общественный фонд "Спорт без преград" планирует проводить фестиваль ежегодно, расширяя его масштабы и вовлекая все больше людей с инвалидностью в спортивную жизнь страны.


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URL: https://www.vb.kg/446872
Теги:
плавание, фестиваль, Кыргызстан
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