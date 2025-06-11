В Бишкеке пройдет отборочный тур чемпионат мира по современным танцам

В Бишкеке пройдет отборочный тур чемпионата мира по танцам Fusion Concept Qualifier Kyrgyzstan 2025. Об этом сообщил организатор Жан Воинов.

По его словам, 15 июня в 16.30 в Кыргызском государственном цирке им. Изибаева при поддержке министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана пройдет отборочный тур чемпионата мира по танцам Fusion Concept Qualifier Kyrgyzstan 2025, где участие примут десятки танцевальных команд, а это более 300 человек.

Также будут всемирно известные танцоры как - Kanon - Kanon Zouzoua, Benjamin Wilchert, Sonia Bel Hadjbrahim, No Script - Tony Nboumba и Stasya - Anastasiia Kozhemiako.

"Подобное мероприятие мы проводим, чтобы дать возможность талантливым ребятам из Кыргызстана заявить о себе на мировой сцене. Наша цель, не просто устроить баттл, а поддержать развитие уличной танцевальной культуры в стране, вдохновить молодежь и показать, что кыргызстанские танцоры достойны Парижа и мировой публики", - сказал Воинов.

Жан Воинов отметил, что 15 июня в 15.30 вход для зрителей на отборочный тур чемпионата мира по танцам в государственный цирк бесплатный, и будет розыгрыш среди зрителей, а главные призы - путевка на двоих в Париж и iPhone 16.