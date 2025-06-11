Виктор Осимхен отказался от трех щедрых предложений "Аль-Хилаля"

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен отверг сразу три щедрых предложения саудовского клуба "Аль-Хилаль", несмотря на зарплату до 45 миллионов евро в год. По информации журналиста Бена Джейкобса, нигериец решил продолжить карьеру в Европе.

Сумма трансфера между "Аль-Хилалем" и "Наполи" уже согласована - около 75 миллионов евро, но сам футболист отказался от сделки. Последнее предложение включало зарплату 40 млн евро в год плюс 5 млн бонусов.

В сезоне-2024/25 Осимхен выступал за "Галатасарай", забив 26 голов в турецкой лиге, однако клуб не смог удовлетворить его финансовые требования. Также форвард не рассчитывает остаться в "Наполи" - главный тренер Антонио Конте не видит его в составе.

Среди возможных вариантов для Осимхена - "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и возвращение в "Галатасарай", однако конкретных договорённостей пока нет.

Сам футболист уверен в своей стоимости и вкладе в команду: "Я стою больше 100 миллионов евро, потому что таких игроков, как я, немного".

В ближайшее время Осимхен будет искать новый клуб в Европе.