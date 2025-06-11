В Бишкеке прошёл чемпионат города по регби среди мужчин

В Бишкеке состоялся чемпионат по регби среди мужских команд, сообщает пресс-служба муниципалитета. В турнире приняли участие сборные четырёх районов столицы и команда Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Турусбекова (КГАФКиС).
Соревнования были организованы Федерацией регби совместно с департаментом физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью мэрии Бишкека. Целью турнира стало формирование команды города и отбор перспективных игроков в национальную сборную.
По итогам игр:
- Победителем стала команда КГАФКиС;
- Второе место заняла команда Ленинского района;
- Третье место - команда Свердловского района.
Победители и призёры получили медали, дипломы и кубки.