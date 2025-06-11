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В Бишкеке прошёл чемпионат города по регби среди мужчин

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке состоялся чемпионат по регби среди мужских команд, сообщает пресс-служба муниципалитета. В турнире приняли участие сборные четырёх районов столицы и команда Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Турусбекова (КГАФКиС).

Соревнования были организованы Федерацией регби совместно с департаментом физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью мэрии Бишкека. Целью турнира стало формирование команды города и отбор перспективных игроков в национальную сборную.

По итогам игр:

- Победителем стала команда КГАФКиС;

- Второе место заняла команда Ленинского района;

- Третье место - команда Свердловского района.

Победители и призёры получили медали, дипломы и кубки.


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URL: https://www.vb.kg/446881
Теги:
спорт, Бишкек, Кыргызстан
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