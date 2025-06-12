Кыргызстан впервые за долгие годы начал экспортировать семена люцерны - востребованную кормовую культуру с высоким содержанием белка. Первая партия в объеме 40 тонн была успешно отправлена в Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"На сегодняшний день продолжаются переговоры о начале экспорта семян кыргызской люцерны в Азербайджан, где также наблюдается высокий спрос на качественные корма для животноводства.

Кыргызстан обладает идеальными природно-климатическими условиями для выращивания семян люцерны: плодородные земли, чистая вода, высокогорный климат и богатая аграрная традиция позволяют получать экологически чистую и питательную продукцию, соответствующую международным стандартам.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики поддерживает производителей и экспортёров кормовых культур, включая люцерну, и нацелено на расширение экспортных рынков.

Экспорт семян люцерны - это не только источник дополнительного дохода для фермеров, но и вклад в укрепление экспортного потенциала страны, развитие аграрного сектора и продвижение Кыргызстана как надёжного поставщика качественной сельхозпродукции на международной арене", - говорится в сообщении ведомства..