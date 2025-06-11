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Илон Маск извинился за высказывания в адрес Дональда Трампа

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Американский предприниматель Илон Маск принес извинения за публикации, касающиеся президента США Дональда Трампа, которые он ранее размещал в соцсети X. "Сожалею о некоторых своих постах о Дональде Трампе на прошлой неделе. Думаю, я перегнул палку", - написал Маск, не уточнив, какие именно сообщения имел в виду.

5 июня бизнесмен опубликовал пост, в котором упомянул, что имя Трампа фигурирует в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в торговле несовершеннолетними. Уже 7 июня эта публикация была удалена.

Обострение отношений между Маском и Трампом началось после того, как владелец SpaceX раскритиковал новый республиканский законопроект о налоговых льготах, заявив, что он лишь увеличит дефицит федерального бюджета. В ответ президент пригрозил лишить его компании государственных контрактов и субсидий.


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URL: https://www.vb.kg/446894
Теги:
США, Дональд Трамп
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