Илон Маск извинился за высказывания в адрес Дональда Трампа

Американский предприниматель Илон Маск принес извинения за публикации, касающиеся президента США Дональда Трампа, которые он ранее размещал в соцсети X. "Сожалею о некоторых своих постах о Дональде Трампе на прошлой неделе. Думаю, я перегнул палку", - написал Маск, не уточнив, какие именно сообщения имел в виду.

5 июня бизнесмен опубликовал пост, в котором упомянул, что имя Трампа фигурирует в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в торговле несовершеннолетними. Уже 7 июня эта публикация была удалена.

Обострение отношений между Маском и Трампом началось после того, как владелец SpaceX раскритиковал новый республиканский законопроект о налоговых льготах, заявив, что он лишь увеличит дефицит федерального бюджета. В ответ президент пригрозил лишить его компании государственных контрактов и субсидий.