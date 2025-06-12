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Глава Пентагона: США сократят расходы на поставки вооружений Украине

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Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о планируемом снижении объёма финансирования военной помощи Украине. Об этом он сообщил во время обсуждения проекта оборонного бюджета в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

По словам Хегсета, ассигнования на поддержку Киева будут урезаны, так как нынешнее руководство США придерживается иного подхода к конфликту на территории Украины. "Мы считаем, что поиск мирного выхода из ситуации отвечает интересам обеих сторон и самим Соединённым Штатам - особенно с учётом множества очагов напряжённости в мире", - отметил министр.

С момента вступления в должность нового президента Дональда Трампа Вашингтон не выделял Украине нового военного финансирования. Киев продолжает получать лишь ту помощь, которая была согласована при прежней администрации Джо Байдена.

Издание The Wall Street Journal ранее сообщало, что Белый дом перенаправил часть компонентов для ракет, предназначенных Украине, в распоряжение американских войск, размещённых на Ближнем Востоке.


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URL: https://www.vb.kg/446895
Теги:
Министерство обороны, США
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