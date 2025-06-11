В Бишкеке при получении взятки задержаны следователь и помощник прокурора

7 июня 2025 года в результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками органов национальной безопасности, был выявлен и пресечён факт вымогательства денежных средств должностными лицами правоохранительных органов.

Установлено, что старший следователь УВД Ленинского района г. Бишкек Г.Н.А., действуя в сговоре с помощником прокурора того же района Т.Ч.И., вымогали у гражданина 4000 долларов США за якобы положительное решение вопроса, связанного с уголовным делом.

Фигуранты были задержаны с поличным в момент передачи денежных средств: следователь передал указанную сумму помощнику прокурора, после чего оба были немедленно задержаны оперативными службами.

По данному факту ведутся следственные действия.