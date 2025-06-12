В КР запущена автоматизированная система учета племенных хозяйств

В целях сокращения бумажного документооборота и повышения эффективности работы в отрасли животноводства Кыргызстана разработана единая автоматизированная платформа для учета племенных субъектов - хозяйств и ферм, а также пунктов искусственного осеменения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
Платформа также предоставляет возможность электронной подачи заявок на получение статуса племенного завода, племенного хозяйства или племенной фермы.
Разработка системы осуществлялась совместно с ГУ "Агросмарт". В настоящее время проводится её тестирование.
Автоматизированная информационная система "Электронный реестр племенных субъектов и пунктов искусственного осеменения" обеспечивает:
- прозрачность ведения племенной документации,
- оперативность обработки заявок,
- точность учета и хранения информации.
Платформа доступна по ссылке: https://gosplem.agrosmart.gov.kg