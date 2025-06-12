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В КР запущена автоматизированная система учета племенных хозяйств

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- Светлана Лаптева
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В целях сокращения бумажного документооборота и повышения эффективности работы в отрасли животноводства Кыргызстана разработана единая автоматизированная платформа для учета племенных субъектов - хозяйств и ферм, а также пунктов искусственного осеменения, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Платформа также предоставляет возможность электронной подачи заявок на получение статуса племенного завода, племенного хозяйства или племенной фермы.

Разработка системы осуществлялась совместно с ГУ "Агросмарт". В настоящее время проводится её тестирование.

Автоматизированная информационная система "Электронный реестр племенных субъектов и пунктов искусственного осеменения" обеспечивает:

- прозрачность ведения племенной документации,

- оперативность обработки заявок,

- точность учета и хранения информации.

Платформа доступна по ссылке: https://gosplem.agrosmart.gov.kg


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URL: https://www.vb.kg/446898
Теги:
Кыргызстан, животные
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