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В Бишкеке обсудили значимость органического движения в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке, в здании Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, состоялся ключевой семинар, посвященный сертификации органического сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике.

Мероприятие, организованное Департаментом перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства, собрало ведущих экспертов, представителей международных организаций, фермеров и заинтересованных сторон, чтобы обсудить значимость органического движения и пути его дальнейшего развития в стране.

На встрече подчеркнули возрастающую важность органического земледелия для устойчивого развития экономики Кыргызстана, обеспечения продовольственной безопасности и доступа к международным рынкам.

Ключевые моменты семинара включали:

Значимость работы ИФОАМ Центральная Азия: Президент ИФОАМ ЦА Лхундэвжамц Тунгалаг представила обзор деятельности организации, направленной на поддержку органического сельского хозяйства в регионе, подчеркнув её роль в формировании стандартов и развитии партнерства.

Запуск AgroPortal Kyrgyzstan: Директор AgroPortal Kyrgyzstan Зарина Токбаева представила новую онлайн-платформу, призванную предоставить биофермерам передовые инструменты и услуги для продвижения их органической продукции на рынке.

Модель Кыргызстана для расширения в рамках содружества ИФОАМ ЦА: Президент Федерации органического движения "Bio-KG" И.Р. Айдаралиев поделился видением развития органического сектора Кыргызстана, предложив модель для сотрудничества и расширения в рамках стран-членов ИФОАМ Центральная Азия.

Онлайн маркетинг и продажи фермерской продукции: Мадина Садирдинова из "Маркет Себет" представила успешные стратегии онлайн-маркетинга и продаж для фермерской продукции, открывая новые возможности для местных производителей.

Презентация о деятельности и предложениях SFCS LLC: Лхундэвжамц Тунгалаг также представила деятельность и предложения SFCS LLC, организации, играющей ключевую роль в сфере сертификации и развития органического сектора.

Кульминацией мероприятия стало подписание двух важных меморандумов о взаимопонимании: SFCS LLC; между AgroPortal и SFCS LLC; а также между Федерацией органического движения "Bio-KG" и SFCS LLC. Эти соглашения призваны укрепить сотрудничество между ключевыми игроками органического сектора и способствовать гармоничному развитию органического производства в Кыргызстане.

Семинар завершился торжественным вручением сертификатов участникам - экоферме "Эко Мысль" и ОсОО "К-АГРО", которые подтверждают их приверженность принципам и стандартам органического производства. Сертификаты вручила Президент ИФОАМ Центральная Азия Лхундэвжамц Тунгалаг.


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URL: https://www.vb.kg/446900
Теги:
Кыргызстан
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