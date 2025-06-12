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Матчем между "Азияголом" и "Бишкек Сити" стартовал 12-й тур чемпионата КР

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- Самуэль Деди Ирие
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В Кантe матчем между "Азияголом" и "Бишкек Сити" стартовал 12-й тур чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года. В битве аутсайдеров верх взяли хозяева - команда "Азиягол" одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 88-й минуте: нападающий "Азиягола" Атай Джолдошбеков, получив точную передачу от Маликова, ворвался в штрафную по правому флангу и пробил с острого угла, переиграв голкипера гостей Артема Прядкина. В компенсированное время шанс спасти матч был у опытного хавбека "Бишкек Сити" Антона Землянухина, но его удар со штрафного прошёл выше ворот.

По итогам встречи "Азиягол" набрал 8 очков и покинул последнюю строчку таблицы, на которую опустился "Бишкек Сити" (7 очков).

Стартовый состав "Азиягола": Кадырбеков, Джакыбалиев, Салиев, Сыдыков, Арлен Шаршенбеков, Максумов, Мурзахматов, Маликов, Тапаев, Набиев, Бакытбек уулу.

Стартовый состав "Бишкек Сити": Прядкин, Хулио, Селсу, Соловьев, Криштиану, Кайки, Межитов, Землянухин, Алымкулов, Губанов, Петерман.

Лучший игрок матча: Азиз Сыдыков ("Азиягол").

Главный арбитр: Элдияр Тологонов.


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URL: https://www.vb.kg/446902
Теги:
футбол, Кыргызстан
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