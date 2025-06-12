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Теперь встать в очередь на ипотеку можно через приложение "Тундук"

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В рамках поручения президента Садыра Жапарова по цифровизации реализована возможность встать в очередь на получение государственной ипотеки онлайн через мобильное приложение "Тундук". Об этом сообщил управделами президента Каныбек Туманбаев.

"Ранее граждане тратили много времени на сбор документов и заполнение заявлений вручную. Теперь всё стало проще - вся информация заполняется автоматически всего за 2–3 минуты. Даже согласие супруга(и) можно удобно и законно предоставить прямо через приложение.

Это ещё один реальный шаг по облегчению условий для граждан. Поручения президента последовательно реализуются, а государственные услуги становятся всё более доступными для населения", - заявил он.

Источник: Кабар


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URL: https://www.vb.kg/446903
Теги:
ипотека, Кыргызстан
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