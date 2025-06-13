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Борцова: "Соотечественники могут стать ближе к родине - без бюрократии"

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- Светлана Лаптева
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Как иностранцу с кыргызскими корнями получить "Мекен-карт" - специальный документ, дающий право на жизнь, работу и социальные гарантии в Кыргызстане без гражданства? Об этом VB.KG рассказала руководитель правового центра Ассоциации гильдий соотечественников Светлана Борцова.

- Прием ходатайств на получение "Мекен-карт" осуществляется через автоматизированную информационную систему, которую мы разработали совместно с ГП "Инфоком" при Министерстве цифрового развития, - объясняет Светлана Борцова. - Именно Минцифра выступает техническим оператором этой системы.

По ее словам, срок действия карты составляет 10 лет, а рассматриваться заявление может в двух режимах:

- В обычном порядке - до трех месяцев,

- В упрощенном - до полутора месяцев, если человек вышел из гражданства Кыргызстана не более полугода назад.

- Право на "Мекен-карт" имеют иностранные граждане, ранее состоявшие в гражданстве Кыргызской Республики, а также их дети и внуки, - подчеркивает Борцова. - Исключение составляют граждане приграничных государств.

Подать ходатайство можно как на территории Кыргызстана - в ЦОНах и территориальных подразделениях, так и за границей - через загранучреждения КР.

Сама карта дает соотечественникам ряд весомых преимуществ:

- Это въезд, выезд и пребывание в Кыргызстане без виз, возможность жить без оформления вида на жительство, работать на тех же условиях, что и граждане КР, - перечисляет Борцова. - Также "Мекен-карт" обеспечивает доступ к здравоохранению и образованию, а еще дает право распоряжаться сельхозугодьями на срок до десяти лет.

Всю информацию о порядке подачи и перечне необходимых документов можно найти на сайте Минцифры:


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URL: https://www.vb.kg/446906
Теги:
соотечественники, Кыргызстан
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