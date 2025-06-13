В соответствии с поручением министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева и рекомендациями министерства, фермеры Таласской области активно переходят на систему капельного орошения, сообщает пресс-служба ведомства.

Управление водного хозяйства Манасского района взяло в аренду на 5 лет 12,5 га богарных сельскохозяйственных земель в селе Семетей, на которых была установлена и запущена в работу система капельного орошения. На этой территории посадили орехи.

Управлением водного хозяйства Айтматовского района ведутся работы по установке капельного орошения на 100 гектарах земли. На канале Сарымсак уже засеяно 60 гектаров, на канале Ногой - 20 гектаров, а под каналом Бел прокладываются электрические кабели на оставшиеся 20 гектаров.

В соответствии с рекомендациями министерства, фермеры села Ат-Башат за собственные средства установили систему капельного орошения на 11 гектарах.

Управление водного хозяйства Бакай-Атинского района установило капельное орошение на площади 57,5 гектаров для выращивания плодово-ягодных культур.

А в Таласском районе фермер привез из города Алматы мобильную систему дождевого орошения и активно использует для орошения своих полей.

Капельное орошение является одной из самых эффективных водосберегающих технологий. С её помощью можно сократить расход воды на 50–70 %, повысить урожайность, уменьшить засоление почв и обеспечить точное, равномерное увлажнение корневой системы растений.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности призывает фермеров шире внедрять такие водосберегающие технологии. Особенно это важно в условиях изменения климата и ограниченных водных ресурсов.