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Шайдуллаев готовится к следующему бою после завоевания титула Rizin

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский боец смешанных единоборств Ражабали Шайдуллаев (13-0) в скором времени может провести свой следующий поединок. Об этом сообщает издание Prosports.kz со ссылкой на телеграм-канал @mma_kyrgyz.

4 мая Шайдуллаев провел бой на турнире Rizin Fighting Federation в Токио, где его соперником стал опытный бразилец Клебер Коике (37-4-1). На кону стоял чемпионский титул организации в весовой категории до 60 кг. Кыргызский боец одержал уверенную победу и стал новым чемпионом Rizin в этом дивизионе.

Источник отмечает, что спортсмен находится в отличной форме, и в ближайшее время ожидается официальный анонс его следующего поединка.

Шайдуллаев продолжает укреплять свою позицию как один из самых перспективных бойцов из Центральной Азии. Поклонникам остается только ждать новых новостей и даты его следующего выхода в клетку.


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URL: https://www.vb.kg/446910
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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