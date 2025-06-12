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В Бишкеке откроется обновлённый стадион "Алга"

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- Самуэль Деди Ирие
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13 июня в столице Кыргызстана состоится торжественное открытие обновлённого стадиона "Алга" (ранее – спортивный комплекс "Трудовые резервы"). Об этом сообщает пресс-служба Кыргызской Премьер-Лиги.

Спортивный объект стал домашней ареной футбольного клуба "Алга", представляющего Бишкек в Премьер-Лиге Кыргызстана сезона 2025 года.

Обновлённый стадион включает:

Игровое поле стандарта ФИФА

Два тренировочных поля

Спортивные площадки

Гостиницу на 142 места

Открытие арены состоится в рамках 12-го тура Премьер-Лиги. В этот день "Алга" примет каракольский клуб "Барс". Перед матчем запланирована торжественная шоу-программа, которая начнется в 18:30. Начало игры - в 20:30. Главным арбитром встречи назначен Алимардон Байназаров.

Стадион "Алга" станет новой точкой притяжения для любителей футбола в Бишкеке и важным шагом в развитии футбольной инфраструктуры страны.


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URL: https://www.vb.kg/446911
Теги:
спорт, строительство, Кыргызстан
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