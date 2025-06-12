"KAPRIZ CUP-2025" объединил юных теннисистов в Кыргызстане

На побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане стартовал международный турнир по большому теннису среди юных спортсменов 2012–2015 годов рождения - "KAPRIZ CUP-2025". Соревнования проходят на грунтовых кортах Центра отдыха "Каприз Иссык-Куль" в селе Бактуу-Долоноту.

Организатором выступил ЦО "Каприз" при поддержке Федерации тенниса Кыргызской Республики. Турнир проводится в одиночном разряде среди мальчиков и девочек, а участие в нем принимают порядка пятидесяти теннисистов из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Израиля и России. Все места разыгрываются, а судейство обеспечивает Федерация тенниса КР. Призовой фонд турнира составляет 150 000 сомов.

Главный судья турнира Атхам Исраилов отметил высокий уровень подготовки, а президент Федерации тенниса КР Нурдин Медетов выразил благодарность организаторам и подчеркнул значимость турнира для развития детского спорта в стране:

"Очень приятно, что отель такого формата делает вклад в развитие тенниса. Надеюсь, это станет доброй традицией и примером для других компаний".

Директор турнира Алексей Пугин рассказал, что ЦО "Каприз" активно развивает спортивное направление с 2009 года, включая теннис, плавание, легкую атлетику, триатлон и единоборства. Сейчас на базе функционируют три корта, планируется строительство четвёртого.

Участники турнира, их родители и тренеры положительно оценили организацию соревнований и качество кортов. Казахстанский тренер Данил подчеркнул важность международного опыта для молодых спортсменов.

Всем участникам были вручены памятные подарки. Турнир продлится ещё несколько дней, впереди - захватывающие матчи и новые спортивные открытия.

Партнёры турнира: компания "Шоро", "Оптима банк".

Источник: sport.kg