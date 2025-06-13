Усик и Дюбуа встретятся во второй раз этим летом на Уэмбли

Чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA, WBO и WBC, украинский боксер Олександр Усик подтвердил, что готовится к реваншу с британцем Дэниэлом Дюбуа. Их второй бой назначен на 19 июля и пройдёт на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.

Первая встреча в 2023 году завершилась досрочной победой Усика в 9-м раунде, однако бой запомнился драматичным моментом: Усика отправили в нокдаун после удара по корпусу, который впоследствии был признан низким ударом. Это вызвало недовольство со стороны Дюбуа и его команды.

38-летний украинец рассказал, что думает о завершении карьеры, но мечтает провести прощальный бой на родине - на Олимпийском стадионе в Киеве. Усик признался, что давно мечтал выйти на большой стадион, и сейчас бой на Уэмбли станет для него значимым событием.

В преддверии реванша напряжённость между командами растёт: тренер Дюбуа Дон Чарльз обвинил Усика в обмане и поставил под сомнение его религиозные убеждения, заявив, что Усик "сымитировал" эпизоды в первом бою. Усик же настроен спокойно и готов сосредоточиться на подготовке к предстоящему поединку.

Бой за четыре чемпионских пояса станет первым в истории объединением титулов тяжеловесов на территории Великобритании.