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ПСЖ выиграл Лигу чемпионов - слова аль-Хелафи о Мбаппе и памяти матери

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент ФК "Пари Сен-Жермен" Нассар аль-Хелафи заявил, что не испытывает сожалений из-за ухода Килиана Мбаппе и поблагодарил его за вклад в развитие клуба. По словам аль-Хелафи, он желает Мбаппе успехов в новом клубе, но "не когда он играет против ПСЖ".

Он также отметил важный вклад таких звезд, как Месси, Неймара и Ибрагимовича в развитие команды.

Победу ПСЖ в Лиге чемпионов 2025 года аль-Хелафи посвятил памяти своей недавно умершей матери, отметив, что именно её мечтой было видеть этот трофей у клуба.

ПСЖ добился этой победы после многих лет поражений и разочарований на европейской арене. Клуб учился на ошибках, укреплял команду и в итоге достиг своей цели.


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URL: https://www.vb.kg/446921
Теги:
футбол
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