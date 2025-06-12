ПСЖ выиграл Лигу чемпионов - слова аль-Хелафи о Мбаппе и памяти матери

Президент ФК "Пари Сен-Жермен" Нассар аль-Хелафи заявил, что не испытывает сожалений из-за ухода Килиана Мбаппе и поблагодарил его за вклад в развитие клуба. По словам аль-Хелафи, он желает Мбаппе успехов в новом клубе, но "не когда он играет против ПСЖ".

Он также отметил важный вклад таких звезд, как Месси, Неймара и Ибрагимовича в развитие команды.

Победу ПСЖ в Лиге чемпионов 2025 года аль-Хелафи посвятил памяти своей недавно умершей матери, отметив, что именно её мечтой было видеть этот трофей у клуба.

ПСЖ добился этой победы после многих лет поражений и разочарований на европейской арене. Клуб учился на ошибках, укреплял команду и в итоге достиг своей цели.