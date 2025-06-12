В КР вводится обязательная регистрация при работе с персональными данными

Государственное агентство по защите персональных данных при кабинете министров КР обращает внимание всех организаций, учреждений и компаний, осуществляющих сбор, хранение или обработку персональных данных, на необходимость обязательной регистрации в Реестре держателей массивов персональных данных.

Что это означает?

Если вы работаете с персональными данными сотрудников, клиентов или пользователей - например, ФИО, номер телефона, адрес, ИНН и другие сведения - ваша организация должна быть внесена в Реестр.

До какого срока необходимо зарегистрироваться?

До 31 декабря 2025 года.

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в Кодекс о правонарушениях (Закон № 95 от 19 мая 2025 года), согласно которым работа с персональными данными без регистрации в Реестре повлечёт административную ответственность.

Как пройти регистрацию?

Процедура полностью онлайн и не требует личного посещения государственного органа.

Зарегистрироваться можно на сайте.

Для авторизации необходимо использовать Единую систему идентификации (ЕСИ) с применением облачной электронной подписи юридического лица.

Зачем это нужно?

Мера направлена на обеспечение прозрачности при работе с персональными данными, защиту прав граждан и соблюдение законодательства в данной сфере.

Телефоны для справок:

+996 997 950 850

+996 998 950 350

+996 709 950 750