История Ибрагима-паши повторяется, но уже на Иссык-Куле?

Как уже всем известно, на городском пляже в Балыкчы появились статуи древнегреческих богов Зевса и Посейдона. И хотя эти скульптуры должны были стать эффектной курортной "фишкой", вызвали они совсем не восторг, а жаркие споры в социальных сетях.

Одни пользователи недоумевают, почему, мол, именно греческие боги? Почему не Манас, Кырк чоро или другие символы кыргызской культуры? Другие, напротив, считают, что статуи создают атмосферу средиземноморского курорта и придадут пляжу европейский шарм, привлекая больше туристов. Некоторые пользователи усмотрели в античных фигурах религиозный подтекст, сочтя их неуместными в стране, где большинство граждан - мусульмане.

Сам застройщик поспешил разъяснить, что обидеть никого не хотели, сами, мол, мусульмане, просто хотели сделать "сюрприз" жителям города, но, как это часто бывает, его не оценили. Более того, в мэрии Балыкчы теперь решают, что делать с этими мифологическими статуями: оставить на месте или отправить в ссылку подальше от религиозных строгих комментаторов.

И вот тут хочется вспомнить один почти забытый, но очень уместный исторический эпизод. Любопытно, что почти аналогичная история происходила пять веков назад в Османской империи. Великий визирь Ибрагим-паша, приближенный султана Сулеймана Великолепного, и который запомнился зрителям по сериалу "Великолепный век", приказал установить статуи греческих богов. Это вызвало бурю недовольства, которую ловко использовали его враги. По сути второго человека в империи обвинили в идолопоклонстве, и эти обвинения стали одним из поводов для его последующего падения.

Конечно, времена меняются, и тогдашняя агрессия объяснялась темнотой и религиозным невежеством. Но когда сегодня, в XXI веке, попытка оживить городской пляж превращается в предмет почти священного спора, невольно возникает вопрос: А насколько далеко мы ушли от той "эпохи средневековья", когда люди в своем большинстве были невежественными и в силу этого религиозно нетерпимыми? Хотелось бы верить, что далеко, но факты, как не крути, - все-таки упрямая вещь.

P.S. Интересно, но теперь в самой Турции люди уже спокойно относятся к статуям древнегреческих богов, что понятно, как никак 21-й век на дворе. Так в тематическом парке развлечений в Белеке, который часто называют "турецким Диснейлендом", вполне себе спокойно расположились статуи Посейдона, русалки и других мифологических персонажей.