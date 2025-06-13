Погода
$ 87.21 - 87.66
€ 99.37 - 100.37

История Ибрагима-паши повторяется, но уже на Иссык-Куле?

238  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Как уже всем известно, на городском пляже в Балыкчы появились статуи древнегреческих богов Зевса и Посейдона. И хотя эти скульптуры должны были стать эффектной курортной "фишкой", вызвали они совсем не восторг, а жаркие споры в социальных сетях.

Одни пользователи недоумевают, почему, мол, именно греческие боги? Почему не Манас, Кырк чоро или другие символы кыргызской культуры? Другие, напротив, считают, что статуи создают атмосферу средиземноморского курорта и придадут пляжу европейский шарм, привлекая больше туристов. Некоторые пользователи усмотрели в античных фигурах религиозный подтекст, сочтя их неуместными в стране, где большинство граждан - мусульмане.

Сам застройщик поспешил разъяснить, что обидеть никого не хотели, сами, мол, мусульмане, просто хотели сделать "сюрприз" жителям города, но, как это часто бывает, его не оценили. Более того, в мэрии Балыкчы теперь решают, что делать с этими мифологическими статуями: оставить на месте или отправить в ссылку подальше от религиозных строгих комментаторов.

И вот тут хочется вспомнить один почти забытый, но очень уместный исторический эпизод. Любопытно, что почти аналогичная история происходила пять веков назад в Османской империи. Великий визирь Ибрагим-паша, приближенный султана Сулеймана Великолепного, и который запомнился зрителям по сериалу "Великолепный век", приказал установить статуи греческих богов. Это вызвало бурю недовольства, которую ловко использовали его враги. По сути второго человека в империи обвинили в идолопоклонстве, и эти обвинения стали одним из поводов для его последующего падения.

Конечно, времена меняются, и тогдашняя агрессия объяснялась темнотой и религиозным невежеством. Но когда сегодня, в XXI веке, попытка оживить городской пляж превращается в предмет почти священного спора, невольно возникает вопрос: А насколько далеко мы ушли от той "эпохи средневековья", когда люди в своем большинстве были невежественными и в силу этого религиозно нетерпимыми? Хотелось бы верить, что далеко, но факты, как не крути, - все-таки упрямая вещь.

P.S. Интересно, но теперь в самой Турции люди уже спокойно относятся к статуям древнегреческих богов, что понятно, как никак 21-й век на дворе. Так в тематическом парке развлечений в Белеке, который часто называют "турецким Диснейлендом", вполне себе спокойно расположились статуи Посейдона, русалки и других мифологических персонажей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446933
Теги:
Балыкчы, памятник, Кыргызстан, скандал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  