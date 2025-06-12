В селе Самаркандек откроется цех по переработке сушеных фруктов

Ко Дню независимости в селе Самаркандек Баткенского района будет введен в эксплуатацию новый цех по переработке и упаковке сушеных фруктов. Об этом сообщил руководитель предприятия Авазбек Жумагулов информационному агентству "Кабар".

По его словам, на предприятии будет производиться мойка, очистка, упаковка и подготовка фруктов к экспорту за рубеж. "Мы планируем упаковывать продукцию в соответствии с международными стандартами и отправлять ее в такие страны, как Россия и Казахстан. Ранее я работал в этой сфере за границей и хорошо знаю рынок. С 2018 года занимаюсь переработкой местной сельхозпродукции в Кыргызстане", - сказал Жумагулов.

Строительство объекта началось в 2021 году. На сегодняшний день завершено 95% строительных работ, полностью установлено оборудование, завезенное из Китая. Сейчас завершается оформление необходимых разрешительных документов от государственных органов.

Так, общая стоимость проекта составляет $200 тысяч. Из них 50 тыс. это грантовая помощь от организации USAID, остальные средства - льготный кредит от "Айыл Банка" в размере 8,4 млн сомов и личные вложения.

Цех будет заниматься переработкой продукции, выращенной местными фермерами: сушеных абрикосов, орехов, яблок. Планируется перерабатывать до 70 тонн фруктов в месяц и до 1000 тонн в год. В будущем предприятие сможет работать и со свежими фруктами в летний сезон, используя холодильные камеры для хранения.

На первом этапе здесь будут трудоустроены 30-40 человек. В случае увеличения объемов заказов предприятие готово расширить штат. Кроме того, при наличии крупных внутренних заказов производство может работать и на внутренний рынок.

Отметим, что село Самаркандек известно своими садами, особенно абрикосовыми, и подобные проекты особенно важны для поддержки местных фермеров. Цех позволит им реализовывать продукцию без потерь и напрямую, что станет ощутимым вкладом в развитие региона.

Источник: Кабар