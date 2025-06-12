Лондон использует кредит от UKEF как рычаг давления на Бишкек?

Когда государству протягивают руку "дружбы" с миллиардами фунтов, хочется верить, что это жест доброй воли. Но если внимательно вглядеться, становится ясно, что это не гуманизм, а геополитическая сделка. И далеко не в пользу Кыргызстана.

UK Export Finance (UKEF) - британское экспортное агентство - предлагает Кыргызстану кредит на сумму 1,8 млрд фунтов стерлингов. Формулировка на что дают деньги размыта, инвестиции в "зеленую" энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство, поддержка бизнеса. Однако за этой ширмой скрывается хорошо знакомый почерк: кредиты с условиями, которые превращают экономическую помощь в инструмент контроля.

UKEF не скрывает, что кредиты будут связанными. Официально, 20% от общей стоимости сделки или проекта должны составлять британские товары и услуги. На деле, все подрядчики, поставщики и производственные цепочки должны быть британскими. Оборудование, консультации, логистика - все из Великобритании и по их ценам. Иначе говоря, Кыргызстан берет в долг, чтобы спасти британский экспорт.

Получается парадокс: мы берем кредит, чтобы еще и купить у кредитора его же решения. Насколько это целесообразно?

"‎Если говорить о зеленой энергетике, стоит учитывать, что вклад Кыргызстана в глобальную карбонизацию атмосферы составляет всего 0,01%. Основной урон экологии нанесли развитые промышленные страны - Европа, США, Китай, Япония, Корея. Именно они когда-то использовали дешевый уголь, чтобы развивать экономику и обеспечить себе сегодняшний уровень жизни. А теперь они предлагают нам поднимать нашу экономику уже на дорогих и не до конца испытанных зеленых технологиях. Если они действительно хотят бороться с загрязнением, то логично было бы, чтобы они за свой счет устанавливали у нас зеленые электростанции", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

По словам эксперта, начав строительство солнечной электростанции мощностью 300 мегаватт, Кыргызстан уже компенсировал свой незначительный вклад в глобальную карбонизацию: "Этого вполне достаточно, чтобы убрать наш мусор с неба".

И уж точно, такой подход - не благотворительность, а государственный экспорт в вакууме, приправленный дипломатией. Он позволяет Британии размыть последствия собственного кризиса, переложив часть нагрузки на плечи уязвимых стран. Что касается нас, то мы рискуем получить устаревшие решения по завышенной цене, которые в перспективе станут обузой для экономики и бюджета.

"Они хотят, чтобы мы участвовали в декарбонизации, но при этом выставляют нам счет. Причем еще и зарабатывают на этом - сначала продавая технологии, потом предоставляя на них кредит с процентами, и в итоге получая выгоду дважды. Разве это справедливо? К тому же, давайте не забывать, что у Кыргызстана огромный гидроэнергетический потенциал - десятки миллиардов киловатт-часов. А они нам предлагают солнечные и ветровые станции, хотя у нас уже есть дешевая и возобновляемая энергия. Это, как если бы в Туркменистане предлагали солнечную энергетику, хотя там газ бесплатный. Зачем нам переходить на решения, где стоимость электроэнергии в 2–3 раза выше?", - подчеркивает Бакетаев.

Зеленая энергетика - дело сложное и дорогостоящее. Эксперт справедливо отмечает, что до сих пор не решены проблемы с инверторами, аккумуляторами, нестабильностью подачи энергии. Кроме того, работа таких систем требует сложной диспетчеризации. По сути нам предлагают строить экономику на том, что в мире пока что остается экспериментальным и нестабильным.

"В итоге выходит, что те, кто построил свои государства на дешевой энергетике, теперь навязывают нам дорогую, якобы ради общего блага. Но если они действительно хотят сделать добро, пусть сначала доведут свои технологии до ума и предложат их нам на справедливых условиях. Сейчас же складывается впечатление, что нам просто пытаются продать устаревшие "кнопочные телефоны", тогда как у самих - уже смартфоны последнего поколения. Поэтому подходить к таким проектам надо очень осторожно. Особенно учитывая, что озвучивается только часть условий, а о второй части, возможно, мы даже не узнаем", - резюмировал эксперт Бакыт Бакетаев.

Особое внимание в проекте также отведено сельскому хозяйству. Великобритания предлагает Кыргызстану "перенять опыт", но забывает уточнить, какой именно. По данным на 2024 год, британский агросектор пережил самый тяжелый урожайный сезон в истории: деградировавшая почва, падение производства мясомолочной продукции, убытки фермеров в размере 268 млрд фунтов стерлингов. Это ли тот самый "опыт", которому нужно подражать?

Пока Британия теряет собственную продовольственную независимость, Кыргызстан - благодаря инвестициям Российско-Кыргызского Фонда развития - расширяет посевные площади и наращивает производство базовых продуктов. Более 1,9 тысячи проектов получили поддержку на $145 млн, закрыв до 80% потребностей страны в молоке, яйцах, мясе и сахаре. Почему бы не продолжить укреплять уже работающие внутренние механизмы, вместо того чтобы подменять их британскими "решениями"?

Тем более, как справедливо заметил эксперт, мы не знаем всех условий сделки. Что еще потребуют в ответ так называемые "партнеры"? Очевидно, что церемониться они не станут. Достаточно вспомнить недавнее требование Дэвида Рида - директора по санкциям МИД Великобритании - на встрече с первым зампредом кабмина Данияром Амангельдиевым. Он не просто настаивал на соблюдении антироссийских санкций со стороны "Капитал Банка" и "Торговой компании", но и потребовал подтвердить это через внешний международный аудит. Разве это не прямое вмешательство во внутреннюю экономическую политику страны?

Вопрос уже не в аграрных реформах, а в суверенитете. Следующий шаг - предложение внедрить английское право в Кыргызстане. Под предлогом улучшения инвестиционного климата власти рассматривают возможность создания специальных юрисдикций. В реальности это означает передачу части правосудия под внешний контроль. Прецеденты уже были - Гана, Танзания, Зимбабве. Результат - массовая распродажа госсобственности, рост бедности и падение доверия к власти.

Каждому подарку сопутствует цена. В случае с UKEF - это комплекс политических, юридических и экономических уступок, завуалированных под развитие. Наивно полагать, что Великобритания предлагает миллиарды ради процветания Кыргызстана. Реальные цели - усиление влияния в регионе, контроль над ключевыми секторами и косвенное давление на партнерства с Россией и Китаем.

Вместо того чтобы подменять суверенитет зависимостью от внешних кредиторов, Кыргызстану стоит сосредоточиться на собственных ресурсах, укреплении региональных связей и формировании долгосрочной экономической стратегии без навязанных рецептов. Бесплатный сыр бывает - но только в мышеловке. И в британской, судя по всему, уже расставлены приманки.