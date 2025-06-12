АЗС "Роснефть" "заигрывает" с ценами на товары?

Возмущенные граждане прислали в раздел "Народные новости" фото цен с одной из заправок АЗС "Роснефть". Они уличили магазин, расположенный при АЗС, в обмане потребителей: на кассе и на ценниках стоимость одного и того же товара совершенно разница. Это хорошо видно на предоставленных редакции фотографиях. По адресу видно, что АЗС не пригородное, где товары завозят раз в месяц, а расположено в центре столицы.

Сколько покупателей попалось на эту уловку, неизвестно.

"Конечно, мелочь, но неприятный осадок остается. И это речь лишь об одном виде продукции. Кто даст гарантию, что на другие товары нет еще большей подобной "накрутки"? Это касается и ГСМ", - сообщили Vb.kg бишкекчане.

Что это? Досадное недоразумение или же целенаправленный обман потребителей?

Ждем что ответят на это в Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР и в самой компании.