Тони Блэр летал в Ташкент, а Джеймс Боулер в Бишкек, - Лондон снова активизировался в Центральной Азии. Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан то и дело принимают высоких гостей "для развития торговли". К чему на самом деле ведут эти визиты и что такое британские "прачечные" по отмыву денег, рассказал изданию AsiaToday известный кыргызский политик и востоковед Александр Собянин.

Британцы навязывают свои консалтинговые и экспертные услуги в Азии, чтобы сформировать для себя приятный инвестиционный климат. При этом вкладываться финансово они не собираются. Александр Собянин, председатель Фонда развития Азии в Бишкеке, много лет анализирует поведенческие мотивы этих иностранцев, следит за ними, как опытный натуралист за хищниками, и делится своими наблюдениями:

"У нас, скажем, в Таджикистане, Кыргызстане, в Узбекистане есть такой парадокс: политики, чиновники, депутаты парламентов республиканских или депутаты местных Советов городских получают деньги от американцев, от русских, а квартиры, имущество покупают в Великобритании, детей отправляют в Великобританию, которые не платят деньги. Именно потому, что Британия предоставляет исключительные, и эксклюзивные возможности легализовать на мировом уровне любые финансы любого происхождения. На этом базируется. Это первое ее мощнейшее влияние".

Эксперт рассказал, что к моменту распада СССР по всей его территории были созданы "прачечные" по отмыву денег. Например, московский "Черкизон", киевская "Бессарабка" и рынок "Дордой" в Бишкеке. Кыргызская "прачечная" сегодня остается самой крупной на постсоветском пространстве, у кыргызской валюты самый стабильный курс. С теневых потоков этой "прачечной", по словам Александра Собянина, "сливки снимают" именно британцы.

Захват официальных финансовых рынков, который первые лица Короны проворачивают сейчас на государственном уровне, может обернуться тем, что британцы смогут законно получать одностороннюю выгоду из совместных с азиатами проектов.

"Британцев, в отличие от всех, их не интересует, как живет народ. Кыргызстан и Грузия были первыми республиками по масштабу вливания американских денег на низовое управление, на уровень сел, районов и самых рядовых объединений граждан. Россия щедро платит сотнями миллионов долларов помощи, поддержки и так далее. А британцы ничего не платят, но они влияют через элиту", - рассказывает Александр Собянин.

Эксперт приводит в пример историю с одним бывшим госсекретарем Кыргызстана, который подал в отставку. Свою политическую зависимость от британцев он приобрел, когда те устроили крупные концерты в Шотландии и Британии и записали компакт-диск для его отца, известного манасчи. Его дети больше 20 лет живут в Лондоне и занимают посты в ВВС. Британцам даже не пришлось его покупать, они просто "забрали его сердце", покровительствуя членам семьи. В результате он десятилетиями продвигал в Кыргызстане интересы Короны.

"Вот Британия сейчас играет исключительную роль, ей нужна территория влияния, а ресурсы - это вторично. Все прекрасно понимают, что горнорудная промышленность Кыргызстана, куда британцы в 2024 году начали грубо влазить в важнейшие сферы, уран, редкоземельные, все равно это не будет под британцем, оно будет только под Россией или под Россией и Китаем. Это все понимают. Им нужно влияние. Если будет влияние Великобритании, с ней все будут считаться", - заключил Александр Собянин.

Центрально-азиатские республики рассматриваются Лондоном не только как сырьевая база. Раздутый престиж им дороже денег. При этом развитие местной экономики и повышение уровня жизни людей в их неоколониальный менталитет не укладывается, подчеркнули авторы статьи.