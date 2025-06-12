ПМЭФ-2025 для КР: от выгоды для бизнеса до статуса на международной арене

"Петербургский международный экономический форум сегодня – не просто площадка для обсуждения происходящих изменений, а место для выработки решений, способных давать ответ на стремительно меняющиеся внешние обстоятельства. Ведь важно не только фиксировать эти изменения, но и управлять ими, задавая правильное направление". Такое заявление сделал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Сотни стран и спикеров

На данный момент участие в ПМЭФ - 2025, который пройдет в Северной столице с 18 по 21 июня, подтвердили представители почти 140 стран и территорий. Среди них: министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие.

Деловая программа ПМЭФ-2025 включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики, и более 600 спикеров и модераторов. Главная тема ПМЭФ-2025 – "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Она подчеркивает стремление к выстраиванию справедливой и сбалансированной международной архитектуры на основе уважения к культурному многообразию, равноправия и взаимного интереса.

Кыргызстан в интеграции в глобальную экономику

Кыргызстан – активный участник ПМЭФ. И прошлый год показал значимость для страны этой мировой площадки. Было подписано соглашение между биржами стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это стало ключевым моментом для укрепления отношений между Белоруссией, Узбекистаном, Кыргызстаном и Россией. Документ открыл двери для свободной торговли, уменьшил время на логистику и способствовал более эффективному распределению ресурсов.

Также в контексте прошлогоднего форума Кыргызстан еще больше укрепил связи с Россией как в рамках совместной интеграции в ЕАЭС, так и через общую историю и торговые отношения. Это подчеркивал и нынешний глава кабмина КР Адылбек Касымалиев, напомнив, что объем двусторонней торговли между КР и РФ за последние два года в среднем достиг $3 млрд.

"Это плод совместных усилий и взаимодействия между регионами наших государств, которые отражают торгово-экономические вливания в экономику Кыргызстана. Положительная динамика наблюдается и в части прямых российских инвестиций в экономику КР благодаря нашим совместным усилиям", - верно заметил тогда Касымалиев.

Еще масштабнее

Нынешний ПМЭФ-2025 планирует стать еще масштабнее. Такое мнение высказал VB.KG политолог Игорь Шестаков.

"Петербургский экономический форум", который стартует на следующей неделе - одна из наиболее ключевых площадок, где обсуждаются глобальные проекты. Большая часть из них связанные с ключевыми сферами экономики и привлечением инвестиций. Неудивительно, что среди участников ПМЭФ - президенты, высшее руководство государств, а также представители крупного бизнеса", - пояснил Шестаков.

По его словам, Кыргызстан редко пропускает такие форумы, так как они плодотворны: на них заключаются многомиллионные договоры и соглашения с ведущими державами мира.

"Несмотря на то, что многие западные компании за последние три года ушли из России, санкционное давление не сказалось на мероприятии. Оно по-прежнему знаковое для стран. И, в первую очередь, государств СНГ. И, повторю, что ни санкции, ни СВО, не снизили интерес к ПМЭФ. Особенно это касается Кыргызстана. Почему это важно для нас? В форуме участвуют почти все страны, которые являются стратегическими партнерами КР. А также экономические гиганты, такие как, например, Индия. Поэтому, это возможность не только услышать их, но и, в первую очередь, заявить о себе. Особенно по линии деловых кругов. То есть, это эффективная площадка для поиска инвесторов, что очень важно. Ведь там множество потенциальных партнеров, которым может быть интересен Кыргызстан. Тем более, со многими из них мы находимся на одной географической широте", - отметил Игорь Шестаков.

Действительно, как уже неоднократно отмечали политологи, как мировые, так и кыргызстанские, ПМЭФ с 2022 года стал вызовом тем государствам, которые ввели санкции против коммерческого, экономического, финансового, политического и военного секторов России. Наличие участников форума из более чем сотни стран – наглядный пример, что Россия не только не закрыта, но продолжает активное развитие и сотрудничество с другими государствами. И часть из них – крупные мировые державы.

От бизнеса до кабмина

Торгово-промышленная палата КР также пригласила бизнес республики поучаствовать в знаковом мероприятии. Там отметили, что участие в ПМЭФ-2025 позволит "предпринимателям обсудить перспективы экономического роста, обменяться опытом с международными партнерами и установить новые деловые контакты". По нашим данным, несколько крупных компаний КР откликнулись на предложение о присутствии на форуме.

Посетит ПМЭФ-2025 и делегация от кабмина, а также Нацагенство по инвестициям. Об этом стало известно VB.KG. На нем в этом году будет присутствовать зампредседателей кабмина, ряд министерств и инвестиционных ведомств. Там отметили, что "кыргызская сторона рассчитывает, что мероприятие задаст темп экономического партнерства на следующий год".

Помимо чиновников от Кыргызстана в работе форума примут участие и ряд независимых спикеров. Например, известный кыргызстанский экономист Кубат Рахимов.

Шанс на новые достижения

Сейчас Россия взяла разворот в сторону глобального юга. Ведь это шанс не и непосредственно для КР: эти страны открыты для диалога, имеют множество ресурсов и потенциалов для сотрудничества. То есть, КР открываются дополнительные возможности по экономике, инвестициям, технологиям, обмену опытом и прочему потенциалу. Будет печально, если мы сейчас не воспользуемся этим шансом. Пока наши соседи размышляют, Кыргызстану надо включиться в новую глобальную конъектуру и стать новым драйвером роста для всей Центральной Азии.

Но уже сегодня республика представляет себя масштабней и уверенней на ведущей мировой площадке ПМЭФ, продвигая свои экономические интересы на высоком международном уровне. Плюс активное участие в таких глобальных мероприятиях укрепляет ее имидж как стабильно развивающейся страны, открытой для сотрудничества. А это может повысить привлекательность республики как центра для ведения бизнеса во всей Центральной Азии. А также дает возможность участвовать в обсуждении важнейших геополитических и экономических вопросах, что способствует формированию стратегий и политик, соответствующих актуальным вызовам и возможностям.