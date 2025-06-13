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Руслан Мукамбетов заложил капсулу под строительство казармы Нацгвардии

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- Светлана Лаптева
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На территории воинской части Национальной гвардии вооруженных сил министр обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов заложил капсулу под строительство новой казармы и спортивного зала для военнослужащих данного подразделения.

На мероприятии присутствовал командующий Национальной гвардией полковник Талантбек Эргешев, офицеры центрального аппарата Национальной гвардии, ветераны вооруженных сил, военнослужащие, члены их семей и го

Генерал-майор Руслан Мукамбетов заявил:

"...В настоящее время мы продолжаем двигаться в направлении модернизации вооруженных сил и обновления инфраструктуры наших военных городков.

Сила армии не только в технике и вооружении, но, прежде всего, в людях, владеющих этим современным оружием. Поэтому улучшение условий службы, здоровья и морального духа наших солдат и офицеров является одним из приоритетов Министерства обороны...",- подчеркнул он.

Напомним, 30 мая этого года была заложена капсула нового здания курсантской столовой для курсантов Военного института Вооруженных Сил.

Руководство Министерства обороны Кыргызской Республики продолжает плановую и целенаправленную работу по улучшению инфраструктуры гарнизонов и военных городков Вооруженных Сил.


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URL: https://www.vb.kg/446946
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