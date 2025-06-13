На 12 июня 2025 года фермерам КР предоставлено 5250 льготных кредита

По состоянию на 12 июня 2025 года по проекту "Финансирование сельского хозяйства-13" фермерам предоставлено 5250 льготных кредитов. Из них:

"Растениеводство" всего выданы 856 кредитов на общую сумму 417379,0 тыс. сом

– ОАО "Айыл Банк", 425 кредитов 203133,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 431 кредитов 214246,0 тыс. сом.

"Животноводство" всего выданы 4290 кредитов на общую сумму 2648121,0 тыс. сом

– ОАО "Айыл Банк", 1712 кредитов 1058751,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 2578 кредитов 1589370,0 тыс. сом.

"водосберегающей технология" выданы 19 кредитов на общую сумму 14900,0 тыс.

– ОАО "Айыл Банк", 12 кредитов 10200,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 7 кредитов 4700,0 тыс. сом.

"Лизинг" всего выданы 85 кредитов на общую сумму 179368,0 тыс. сом

– ОАО "Айыл Банк", 61 кредитов 124727,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 24 кредитов 54641,0 тыс. сом.

Всего выданы 5250 кредитов на общую сумму 3259768,0 тыс. сом.

– ОАО "Айыл Банк", 2210 кредитов 1396811,0 тыс. сом;

– ОАО "Элдик Банк", 3040 кредитов 1862957,0 тыс. сом.