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Незаконно проданный участок Ноокенской больницы возвращен государству

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- Светлана Лаптева
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Административный суд Джалал-Абадской области удовлетворил иск Межрегионального управления по Джалал-Абадской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2000 году Масыйский айыл окмоту незаконно продал в частную собственность земельный участок площадью 15 квадратных метров, принадлежащий центральной районной больнице Ноокенского района.

Согласно решению суда от 19 августа 2000 года, распоряжение айыл окмоту №422 признано недействительным. Земельный участок возвращён в государственную собственность и закреплён за центральной районной больницей.

Министерство продолжит работу по выявлению и восстановлению нарушенных имущественных прав государственных организаций в сфере водного и земельного законодательства.


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URL: https://www.vb.kg/446951
Теги:
Джалал-Абадская область
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