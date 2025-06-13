Незаконно проданный участок Ноокенской больницы возвращен государству

Административный суд Джалал-Абадской области удовлетворил иск Межрегионального управления по Джалал-Абадской области Службы по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2000 году Масыйский айыл окмоту незаконно продал в частную собственность земельный участок площадью 15 квадратных метров, принадлежащий центральной районной больнице Ноокенского района.

Согласно решению суда от 19 августа 2000 года, распоряжение айыл окмоту №422 признано недействительным. Земельный участок возвращён в государственную собственность и закреплён за центральной районной больницей.

Министерство продолжит работу по выявлению и восстановлению нарушенных имущественных прав государственных организаций в сфере водного и земельного законодательства.