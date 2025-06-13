КПЛ-2025: "Мурас" обошёл "Алай", "Талант" и "Азиягол" с победами

Кыргызская Премьер-Лига по футболу продолжила программу 12-го тура матчами 11 и 12 июня. В центре внимания - победа "Мурас Юнайтед" в Кочкор-Ате, успех "Таланта" в Беш-Кунгее и выход "Азиягола" из зоны вылета. Завершат тур центральные встречи 13 июня - включая долгожданное открытие реконструированного стадиона "Алга".
"Нефтчи" - "Мурас Юнайтед"
Джалал-абадцы подтвердили статус претендента на титул, взяв волевую победу в Кочкор-Ате.
Голы:
- Эльдар Молдожунусов (8") - 1:0
- Гомес (72"),
- Олег Марчук (82") - 1:2
Лучший игрок матча: Олег Марчук ("Мурас Юнайтед")
Стадион: "Нефтчи", Кочкор-Ата
Арбитр: Эрлан Нарбаев
"Талант" - "Озгон"
Минимальная, но значимая победа для хозяев на "Достук Арене" в селе Беш-Кунгей.
Гол: Жазыбай Абдукаимов (36')
Лучший игрок матча: Жазыбай Абдукаимов ("Талант")
Стадион: "Достук Арена", Беш-Кунгей
Арбитр: Зайниддин Алимов
После этой победы у "Таланта" - 14 очков, у "Озгона" - 13. Обе команды располагаются в середине таблицы.
11 июня - битва аутсайдеров: "Азиягол" - "Бишкек Сити"
На стадионе "Центральный" в Канте состоялся первый матч тура. Команды с конца таблицы боролись за спасительные очки.
Гол: Атай Джолдошбеков (88') принес победу "Азияголу".
Лучший игрок матча: Азиз Сыдыков ("Азиягол")
Стадион: "Центральный", Кант
Арбитр: Элдияр Тологонов
Победа позволила "Азияголу" набрать 8 очков и покинуть последнюю строчку таблицы. Теперь на последнем месте - "Бишкек Сити" (7 очков).
"Мурас Юнайтед" выходит на первое место с 29 очками после 12 игр. "Нефтчи" остался в нижней части таблицы.