КПЛ-2025: "Мурас" обошёл "Алай", "Талант" и "Азиягол" с победами

Кыргызская Премьер-Лига по футболу продолжила программу 12-го тура матчами 11 и 12 июня. В центре внимания - победа "Мурас Юнайтед" в Кочкор-Ате, успех "Таланта" в Беш-Кунгее и выход "Азиягола" из зоны вылета. Завершат тур центральные встречи 13 июня - включая долгожданное открытие реконструированного стадиона "Алга".

"Нефтчи" - "Мурас Юнайтед"

Джалал-абадцы подтвердили статус претендента на титул, взяв волевую победу в Кочкор-Ате.

Голы:

- Эльдар Молдожунусов (8") - 1:0

- Гомес (72"),

- Олег Марчук (82") - 1:2

Лучший игрок матча: Олег Марчук ("Мурас Юнайтед")

Стадион: "Нефтчи", Кочкор-Ата

Арбитр: Эрлан Нарбаев

"Талант" - "Озгон"

Минимальная, но значимая победа для хозяев на "Достук Арене" в селе Беш-Кунгей.

Гол: Жазыбай Абдукаимов (36')

Лучший игрок матча: Жазыбай Абдукаимов ("Талант")

Стадион: "Достук Арена", Беш-Кунгей

Арбитр: Зайниддин Алимов

После этой победы у "Таланта" - 14 очков, у "Озгона" - 13. Обе команды располагаются в середине таблицы.

11 июня - битва аутсайдеров: "Азиягол" - "Бишкек Сити"

На стадионе "Центральный" в Канте состоялся первый матч тура. Команды с конца таблицы боролись за спасительные очки.

Гол: Атай Джолдошбеков (88') принес победу "Азияголу".

Лучший игрок матча: Азиз Сыдыков ("Азиягол")

Стадион: "Центральный", Кант

Арбитр: Элдияр Тологонов

Победа позволила "Азияголу" набрать 8 очков и покинуть последнюю строчку таблицы. Теперь на последнем месте - "Бишкек Сити" (7 очков).

"Мурас Юнайтед" выходит на первое место с 29 очками после 12 игр. "Нефтчи" остался в нижней части таблицы.