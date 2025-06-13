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Игроки сборной Узбекистана получили автомобили за выход на ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил игроков и тренерский штаб национальной сборной по футболу 40 автомобилями марки BYD. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Торжественная церемония награждения состоялась после домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2026 против Катара, который прошел на стадионе "Бунедкор" в Ташкенте. Сборная Узбекистана одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Ранее, 5 июня, в гостевом матче против сборной ОАЭ узбекистанцы сыграли вничью 0:0. Этот результат обеспечил команде исторический выход на чемпионат мира по футболу - впервые за всю историю страны.

В ходе церемонии президент также вручил игрокам и тренерам государственные награды - ордена, медали и почетные звания.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США.


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URL: https://www.vb.kg/446954
Теги:
Узбекистан, футбол, автомобили
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