Узбекистан и Китай: партнерство ради зеленого будущего

В условиях глобальных климатических изменений сотрудничество стран в сфере устойчивого развития приобретает стратегическое значение. Одним из ярких примеров такого взаимодействия стало партнёрство Узбекистана и Китая, акцент которого - на "зелёной" экономике.

Как отмечается в аналитической записке Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана, предоставленной vb.kg, сотрудничество двух стран выходит за рамки реализации экологических проектов. Оно формирует новую модель международных отношений, основанную на взаимной выгоде, технологических инновациях и общей ответственности за будущее планеты.

Узбекистан и Китай не только совместно продвигают "зелёные" технологии и проекты в области возобновляемых источников энергии, но и предлагают пример эффективного взаимодействия для других государств, стремящихся к устойчивому развитию. Такая парадигма может стать ориентиром для всего Центральноазиатского региона и за его пределами.

От традиционного партнёрства к экологической повестке

В последние годы в отношениях между Узбекистаном и Китаем наблюдается удивительное преображение, превратившее двустороннее взаимодействие в олицетворение успешного межгосударственного сотрудничества. Благодаря активным усилиям лидеров двух государств эти отношения вышли на новый, более высокий уровень с установлением всепогодного всестороннего стратегического партнёрства.

Экономические показатели красноречиво свидетельствуют о масштабах достигнутого прогресса. Товарооборот между странами достиг отметки в $12,5 млрд по итогам 2024 года, что стало возможным благодаря установлению режима наибольшего благоприятствования во взаимной торговле. Инвестиционное сотрудничество демонстрирует ещё более впечатляющую динамику: общий объём освоенных китайских инвестиций в 2017-2024 годах составил $17,6 млрд, при этом только за 2023 год было освоено $4,3 млрд, что означает рост на 95%.

Особой вехой в двусторонних отношениях стал государственный визит Президента Республики Узбекистан в Китай в январе 2024 года, по итогам которого было заключено 482 инвестиционных соглашения на общую сумму $53,3 млрд. Сегодня в Узбекистане функционирует более

2 685 предприятий с участием китайских инвестиций, среди которых такие технологические гиганты, как Huawei, ZTE, а также специализированные компании в области энергетики и промышленности.

Однако наиболее значимым трендом последних лет стал переход от традиционных форм сотрудничества к экологической повестке. Сегодня отмечается значимая динамика взаимодействия между Узбекистаном и Китаем в "зелёной" энергетике, что подразумевает кооперацию в использовании технологий, способствующих экологической эффективности и устойчивости, включая инновационные решения и передовые технологии для достижения экологических целей.

Китай: лидер глобальной "зелёной" трансформации

Китайская Народная Республика в последние годы закрепила за собой статус безусловного лидера в области возобновляемой энергетики и "зелёных" технологий. Политика зелёного развития стала одной из приоритетных задач китайского правительства, главной целью которой является достижение углеродной нейтральности к 2060 году. В её основе лежит концепция Председателя КНР Си Цзиньпина об экологической цивилизации Китая, направленная на сбалансированное и устойчивое развитие, гармоничное сосуществование человека и природы.

Достижения Китая в сфере возобновляемых источников энергии поражают своими масштабами. За последнее десятилетие максимальная генерация ветроэнергетики выросла в шесть раз, а солнечной – более чем в 180 раз. Эти показатели наглядно демонстрируют темпы энергетической трансформации, которые до недавнего времени казались недостижимыми.

Статистические данные 2024 года подтверждают лидирующие позиции Китая в глобальном переходе к чистой энергетике. Установленная мощность новых электрогенерирующих объектов на возобновляемых источниках энергии составила 86% от общей установленной мощности новых объектов генерации в стране. Таким образом, совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации достигла рекордного уровня в 56% от общей установленной мощности страны.

В 2024 году установленная мощность новых генерирующих объектов на ВИЭ в Китае составила 373 млн кВт, что на 23% больше в годовом исчислении. К концу года совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации достигла 1,889 млрд кВт, при этом на долю солнечной энергетики приходится 887 млн кВт, ветроэнергетики – 521 млн кВт, гидроэнергетики – 436 млн кВт.

Особое значение имеет тот факт, что на долю Китая ежегодно приходится более 40% мирового прироста новых установок ВИЭ, что делает страну ключевым драйвером глобального перехода к экологически чистой энергетике. Производство электроэнергии из возобновляемых источников в 2024 году достигло 3,46 трлн кВт-ч, увеличившись на 19% год к году, а объём генерации составил около 35% от общего объёма выработки электроэнергии в стране.

Стратегические цели Китая в области климатической политики чётко структурированы в рамках "двух углеродных целей": достижение пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году.

Согласно плану действий по сокращению выбросов углерода на период с 2022 по 2030 годы, предусмотрены переход к зелёной и низкоуглеродной энергетике, продвижение экологически чистого транспорта, поддержка внедрения инновационных решений в области "зелёных" технологий.

Узбекистан: региональный драйвер "зелёной" экономики

В свою очередь, Республика Узбекистан за последние годы превратилась в одного из драйверов, консолидирующих региональное сотрудничество в области борьбы с последствиями изменения климата, а также продвигающего превращение Центральной Азии в один из центров развития "зелёной" экономики и "чистой энергии". Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на полях саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", стратегическая цель Нового Узбекистана – это обеспечение экологической устойчивости и экономического роста за счёт перехода к ресурсосберегающей, "зелёной" модели развития.

По сути, "зелёное развитие" стало приоритетной задачей государственной политики, что находит отражение в разработке целого ряда долгосрочных концептуальных документов. В числе наиболее значимых: Стратегия по переходу Республики Узбекистан на "зелёную" экономику до 2030 года, Концепция охраны окружающей среды до 2030 года, Стратегия по обращению с твёрдыми бытовыми отходами до 2028 года, а также Стратегия по сохранению биологического разнообразия до 2028 года. Кроме того, при президенте Узбекистана создаётся Климатический совет - высший консультативный орган при главе государства по вопросам смягчения последствий и адаптации к изменению климата.

Институциональные реформы получили мощный импульс с принятием в 2023 году новой редакции Конституции Республики Узбекистан, в которой впервые была закреплена государственная обязанность по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Эта норма стала отправной точкой для комплексного обновления нормативно-правовой базы и стратегического планирования в области устойчивого развития.

Символическое значение имеет тот факт, что 2025 год в Узбекистане был объявлен Годом защиты окружающей среды и "зелёной" экономики, что призвано обеспечить системный подход к решению вопросов адаптации к изменениям климата и мобилизовать усилия всего общества.

Практические достижения Узбекистана в области "зелёной" трансформации впечатляют своими масштабами. За последние 5 лет в энергетический сектор страны было привлечено почти $20 млрд иностранных инвестиций, введены в эксплуатацию современные энергетические мощности на 9,6 ГВт. В частности, создано 14 солнечных и ветровых электростанций мощностью 3,5 ГВт, а также 2 системы хранения энергии на 300 МВт.

Амбициозные планы страны на ближайшую перспективу включают увеличение доли возобновляемых источников энергии до 54% к 2030 году и сокращение выбросов парниковых газов на 35%. Ожидается, что в ближайшие годы доля "зелёных" компонентов в инвестиционных проектах увеличится до 50%, а также будут внедрены национальные системы мониторинга выбросов парниковых газов и торговли квотами на эмиссии.

На сегодняшний день в стране действует более 50 инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики общей стоимостью около $26 млрд, нацеленных на производство не менее 24 ГВт зелёной электроэнергии. Установленная мощность возобновляемых источников энергии уже достигла 9,6 ГВт, что свидетельствует о росте технологической зрелости энергетического сектора.

Важным инструментом поддержки перехода к низкоуглеродной модели развития стала Национальная программа "зелёного" финансирования, в соответствии с которой к 2030 году предполагается довести долю экологически чистых проектов в структуре инвестиций до 50%. Параллельно проводится активная работа по повышению энергоэффективности в промышленности и сельском хозяйстве, внедряются инновационные технологии, расширяется практика органического земледелия и капельного орошения.

Программа "Яшил макон" предусматривает озеленение не менее 30% городских территорий, а в планах – охватить весь сельскохозяйственный сектор водосберегающими технологиями. Внимание уделяется также реформированию городского транспорта: в Ташкенте внедрены электробусы китайского производства, развивается инфраструктура для зарядки электротранспорта.

Строительная отрасль адаптируется к новым требованиям устойчивости: увеличивается количество объектов, сертифицированных по международным стандартам LEED, BREEAM и EDGE. Примерами служат современные комплексы Parkent Plaza, IT Park, Trilliant Business Park и жилой квартал NUR.

Синергия успеха: совместные проекты и перспективы

Объединение потенциалов двух стран в области "зелёного" развития привело к реализации масштабных совместных проектов, которые не только трансформируют энергетический ландшафт Узбекистана, но и создают новую модель международного сотрудничества в сфере устойчивого развития.

В условиях общемирового тренда к переходу на "зелёное" развитие актуальным направлением узбекско-китайского сотрудничества выступает реализация совместных проектов по широкому внедрению возобновляемых источников энергии. Укрепление этого взаимодействия, несомненно, способствует повышению энергетической безопасности и экологической устойчивости Узбекистана, а также более эффективной реализации Программы по переходу на "зелёную" экономику до 2030 года.

Исторические соглашения, достигнутые в мае 2023 года в китайском городе Сиань, стали поворотным моментом в двустороннем сотрудничестве. Было подписано соглашение о строительстве 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 ГВт на сумму $4,4 млрд. Эти договорённости не просто цифры в отчётах – они представляют собой фундамент для энергетической трансформации целого региона.

Результаты не заставили себя ждать. За рекордно короткие сроки были завершены строительные работы на двух масштабных объектах в Кашкадарьинской и Бухарской областях. Китайская компания China Gezhouba Group завершила строительство первой очереди солнечных станций стоимостью $350 млн каждая, общей мощностью 1000 МВт. Эти объекты, построенные в рамках энергетических инициатив "Пояса и пути", создали около 1600 новых рабочих мест и обеспечили сокращение выбросов углекислого газа на 2,5 млн тонн в год.

Как отмечает главный инженер China Energy Engineering Corporation по проекту в Бухаре Ян Хуацзе: "Солнечная электростанция в Бухаре предназначена для выработки 500 МВт электроэнергии. Для создания электростанции из Китая были приглашены более 200 строителей, а для монтажа электросети – 150 специалистов". На первом этапе станция уже вырабатывает 200 МВт электроэнергии.

Вице-президент China Energy Engineering Corporation У Юнь подчёркивает стратегический характер сотрудничества: "Наша задача – это не только генерация электроэнергии, но и её хранение. Поэтому мы регулярно вкладываем инвестиции в развитие инфраструктуры. Этими действиями наша компания намерена вносить свой вклад в переход Узбекистана к низкоуглеродной энергетике".

Ключевыми партнёрами в реализации "зелёных" проектов выступают ведущие китайские компании: China Energy Engineering Corporation, China Energy International Group, Dongfang Electric Corporation и China Gezhouba Group. Их участие обеспечивает не только финансирование, но и передачу передовых технологий, обмен опытом и создание современной производственной базы.

Особое внимание также уделяется научно-экологическому сотрудничеству. В мае 2025 г. в Министерстве экологии Узбекистана состоялась историческая встреча, ознаменовавшая новый этап в партнёрстве с Китаем в сфере охраны окружающей среды. Был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии Узбекистана и Синьцзянским институтом экологии и географии Китайской академии наук, закрепивший намерение создать Центральноазиатский исследовательский центр экологии и окружающей среды на базе Green University в Ташкенте.

Новый центр станет площадкой для совместных научных исследований, подготовки квалифицированных специалистов, обмена современными технологиями и продвижения принципов "зелёного" и устойчивого развития во всей Центральной Азии. Планируется проведение совместных конференций, семинаров, публикаций научных работ, оснащение лабораторий новейшим оборудованием, реализация прикладных проектов и развитие кадрового потенциала.

Стороны также договорились о практическом применении достигнутых договорённостей, включая создание садов с использованием устойчивых к засолению галофитных растений в нескольких регионах Узбекистана, поставку семян для нужд лесного хозяйства, а также внедрение передовых систем цифрового мониторинга загрязнений.

Вместе с тем, особую значимость в узбекско-китайском взаимодействии приобретает развитие кооперации в сфере производства автомобилей нового поколения - электрических и гибридных. Это направление не только соответствует глобальной повестке устойчивого развития,

но и открывает Узбекистану доступ к передовым технологиям и масштабным инвестициям.

В 2023 году были подписаны ключевые соглашения с китайскими автоконцернами EXEED и BYD Auto Industry, заложившие основу для создания в республике современной промышленной базы в сфере "зелёного" автопрома. Уже в марте 2023 года стартовали официальные продажи автомобилей BYD в Узбекистане, и сегодня работают 16 официальных дилерских и сервисных центров, предлагающих расширенные возможности обслуживания.

Особое внимание уделено локализации и адаптации продукции к узбекским условиям. Автомобили оснащены мультимедийной системой с поддержкой узбекского и русского языков, функцией дистанционного управления через мобильное приложение, использованием узбекских SIM-карт, а также голосовым управлением, включая разработку голосового помощника на узбекском языке.

Кульминацией стал запуск в Джизакской области нового завода по сборке электромобилей BYD, открытого 27 июня 2024 года. Общая стоимость проекта составила $160 млн, мощность - 50 тысяч автомобилей в год. За год привлечено $60 млн прямых иностранных инвестиций, создано 1300 рабочих мест. Завод оснащён передовым оборудованием, включая единственную в СНГ высокотехнологичную лабораторию.

Активно развивается и локальное производство комплектующих: около 60 наименований уже выпускаются на семи предприятиях республики. На внутреннем рынке представлены восемь моделей BYD, адаптированных к климатическим условиям страны. Процесс ускоренной локализации открывает новые перспективы для развития инженерных и производственных компетенций.

Стратегическое значение имеют планы по созданию инфраструктуры. Согласно подписанным соглашениям, до 2033 года в Узбекистане будет построено 70 централизованных и 50 тысяч децентрализованных электрозаправок, что станет важным шагом к устойчивой транспортной системе будущего.

Сотрудничество с BYD также включает подготовку местных кадров. Совместно с Джизакским политехническим институтом и Туринским политехническим университетом планируется создать инженерно-учебный центр по обучению высококвалифицированных специалистов.

Таким образом, стратегическое партнёрство Узбекистана и Китая в области "зелёного" развития представляет собой уникальную модель международного сотрудничества, которая демонстрирует, как страны с различными экономическими системами и уровнями развития могут эффективно объединить усилия для решения глобальных экологических вызовов.

Успех этого взаимодействия базируется на нескольких ключевых факторах: взаимодополняемости экономик, политической воле руководства обеих стран, наличии долгосрочной стратегии и готовности к инновациям. Китай привносит в партнёрство передовые технологии, финансовые ресурсы и богатый опыт масштабного внедрения ВИЭ, в то время как Узбекистан предоставляет благоприятные природно-климатические условия, динамично развивающуюся экономику и стратегически важное географическое положение.

Результаты совместной работы уже сегодня впечатляют: тысячи мегаватт "чистой" энергии, миллионы тонн предотвращённых выбросов CO2, тысячи новых рабочих мест и миллиарды долларов инвестиций. Однако главное значение этого партнёрства заключается в его потенциале служить катализатором "зелёной" трансформации всего Центральноазиатского региона.

По мере реализации амбициозных планов обеих стран – достижения Китаем углеродной нейтральности к 2060 году и увеличения Узбекистаном доли ВИЭ до 54% к 2030 году – наше сотрудничество будет только углубляться и расширяться. Создание совместных исследовательских центров, обмен студентами и специалистами, развитие "зелёного" финансирования и цифровых технологий мониторинга создают прочную основу для долгосрочного партнёрства.

В конечном счёте, узбекско-китайское сотрудничество в области "зелёного" развития не просто способствует достижению климатических целей двух стран – оно формирует новую парадигму международных отношений, основанную на взаимной выгоде, технологических инновациях и общей ответственности за будущее планеты. Эта модель может и должна стать источником вдохновения для других стран и регионов, стремящихся к устойчивому развитию в XXI веке."