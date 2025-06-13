Молодёжная сборная Кыргызстана победила Афганистан со счётом 3:0

Молодёжная сборная Кыргызской Республики (U-20) уверенно начала Кубок Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), обыграв команду Афганистана со счётом 3:0.

Открывающий гол был забит на 15-й минуте - отличился Умар Талантбеков, который вывел кыргызстанцев вперёд. В дальнейшем команда продолжила доминировать на поле, не оставив соперникам шансов. Итоговый счёт - 3:0 в пользу молодёжной сборной Кыргызстана.

Этот уверенный старт укрепляет позиции кыргызстанской молодёжки в борьбе за призовые места на турнире CAFA, объединяющем сильнейшие молодёжные сборные региона.