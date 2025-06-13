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Молодёжная сборная Кыргызстана победила Афганистан со счётом 3:0

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- Самуэль Деди Ирие
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Молодёжная сборная Кыргызской Республики (U-20) уверенно начала Кубок Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), обыграв команду Афганистана со счётом 3:0.

Открывающий гол был забит на 15-й минуте - отличился Умар Талантбеков, который вывел кыргызстанцев вперёд. В дальнейшем команда продолжила доминировать на поле, не оставив соперникам шансов. Итоговый счёт - 3:0 в пользу молодёжной сборной Кыргызстана.

Этот уверенный старт укрепляет позиции кыргызстанской молодёжки в борьбе за призовые места на турнире CAFA, объединяющем сильнейшие молодёжные сборные региона.


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URL: https://www.vb.kg/446957
Теги:
Афганистан, футбол, Кыргызстан
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