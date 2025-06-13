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Кыргызстан принял участие в конгрессе IJF в Будапеште

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- Самуэль Деди Ирие
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Делегация Кыргызстана во главе с президентом Национальной Федерации дзюдо Куванычбеком Конгантиевым участвовала в IJF Congress-2025, который прошёл в Будапеште.

В ходе конгресса обсуждались ключевые вопросы развития дзюдо в мире, новые регламенты и перспективы для национальных федераций. Особое внимание уделялось укреплению международного сотрудничества и обмену опытом.

Также на мероприятии Мариус Визер был переизбран президентом Международной федерации дзюдо на очередной четырёхлетний срок. Визер возглавляет IJF с 2007 года, ему 66 лет.

"Кыргызская делегация активно участвовала в обсуждениях и предложила идеи по развитию дзюдо в Кыргызстане", - сообщили в Национальной Федерации дзюдо КР.

Участие в таком значимом событии позволит укрепить позиции кыргызского дзюдо и внедрять новые международные стандарты в национальной практике.


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URL: https://www.vb.kg/446958
Теги:
дзюдо, Венгрия, Кыргызстан
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