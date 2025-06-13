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Бишкек примет 10-й чемпионат Центральной Азии по карате

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- Самуэль Деди Ирие
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С 19 по 22 июня в Бишкеке состоится 10-й чемпионат Центральной Азии по карате - одно из ключевых спортивных событий региона в этом году.

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены из шести стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Ирана. Соревнования обещают стать ярким событием и важной площадкой для повышения мастерства каратистов Центральной Азии.

Организаторы рассчитывают на высокий уровень соревнований и активную поддержку зрителей. Чемпионат пройдет на одном из ведущих спортивных объектов столицы и соберёт большое количество участников и гостей.


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URL: https://www.vb.kg/446960
Теги:
каратэ, Бишкек
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