Бишкек примет 10-й чемпионат Центральной Азии по карате

С 19 по 22 июня в Бишкеке состоится 10-й чемпионат Центральной Азии по карате - одно из ключевых спортивных событий региона в этом году.

В турнире примут участие сильнейшие спортсмены из шести стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Ирана. Соревнования обещают стать ярким событием и важной площадкой для повышения мастерства каратистов Центральной Азии.

Организаторы рассчитывают на высокий уровень соревнований и активную поддержку зрителей. Чемпионат пройдет на одном из ведущих спортивных объектов столицы и соберёт большое количество участников и гостей.