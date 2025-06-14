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В Баткене и Таласе построены 18 систем питьевого водоснабжения

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- Светлана Лаптева
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В рамках реализации проекта "Улучшение водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях" завершены строительные работы по устройству новых систем питьевого водоснабжения в 12 сёлах Баткенской области и 6 сёлах Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Проект направлен на улучшение доступа к безопасной питьевой воде, санитарным и гигиеническим условиям для жителей 43 сёл Баткенской и 17 сёл Таласской областей.

В Баткенской области полностью завершено строительство водопроводных систем в следующих населённых пунктах:

Кадамжайский район: сёла Кароол, Майдан, Кара-Жыгач, Кара-Кыштак (Майдан айыл аймагы), Таш-Коргон (Масалиев айыл аймагы), Калача и два лота в селе Үч-Коргон (Үч-Коргон айыл аймагы);

Лейлекский район: сёла Андарак, Сары-Дөбө (ранее Коммуна), Искра (Сумбула айыл аймагы), Максат (Кулунду айыл аймагы), Жаштык (Жаңы-Жер айыл аймагы).

В Таласской области завершены работы в следующих сёлах:

Манасский район: Майское и Новодонецкое (Май айыл аймагы);

Таласский район: Кеңеш и Үч-Коргон (Үч-Коргон айыл аймагы), Көк-Кашат (Жергетал айыл аймагы).

В указанных населённых пунктах построены водозаборные сооружения, башни, хлораторные установки и распределительные трубопроводы. Системы введены в эксплуатацию и обеспечивают устойчивый доступ к чистой питьевой воде.


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URL: https://www.vb.kg/446962
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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