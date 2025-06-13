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По подозрению в мошенничестве задержан подполковник ГКНБ

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ совместно с Военной прокуратурой КР был задержан сотрудник ГКНБ КР, подполковник С.М., который за денежное вознаграждение намеревался решить вопрос со следствием в пользу учредителя хозяйствующего субъекта, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что в феврале 2025 года учредитель хозяйствующего субъекта для решения личного вопроса со следствием передал денежные средства в размере 200 тысяч долларов США сотруднику ГКНБ КР, подполковнику С.М. Однако, вышеуказанный сотрудник ГКНБ не смог выполнить взятые на себя обязательства по минимизации суммы возмещения причиненного государству ущерба. Далее, заявитель потребовал у С.М. возврата ранее им выданных денежных средств. Однако, последний не смог вернуть данные полученные средства.

По данному факту, 12 июня 2025 года Военной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК КР (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках данного уголовного дела, задержанный сотрудник в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД города Бишкек.

После выяснения всех обстоятельств подполковник С.М. уволен из органов национальной безопасности КР по дискредитации".


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URL: https://www.vb.kg/446967
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка
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