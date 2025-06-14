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"Кыргыз Агрохолдинг" передал пограничникам спецпитание

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- Светлана Лаптева
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ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" завершило поставку индивидуальных рационов питания (ИРП) для Пограничной службы ГКНБ КР.

В соответствии с распоряжением кабинета министров КР между ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" и Пограничной службой Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики был подписан контракт на поставку индивидуальных рационов питания (ИРП).

На сегодняшний день ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" полностью завершило поставку ИРП в соответствии с утвержденным графиком. Доставка осуществлялась в строгом соответствии с Нормой № 8, утвержденной постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 16 февраля 2021 года № 44.

Суточный рацион включает три приема пищи: завтрак, обед и ужин. Общая калорийность рациона составляет более 5300 килокалорий, что обеспечивает полноценное питание военнослужащих в полевых условиях.

Особо стоит отметить, что данные ИРП впервые были произведены отечественными компаниями, что является значимым шагом в развитии национального продовольственного сектора и повышении продовольственной независимости страны.

ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" - государственная компания, учредителем и единственным акционером которой является кабинет министров Кыргызской Республики. Управление деятельностью компании осуществляется Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/446968
Теги:
питание, Кыргызстан, Погранслужба
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