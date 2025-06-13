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Кыргызстан примет отборочные матчи Кубка Азии по футзалу 2026 года

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстан станет одной из стран-хозяек отборочного этапа Кубка Азии по футзалу 2026 года. Турнир пройдет с 16 по 24 сентября на спортивной арене КФБ в Бишкеке.

По информации Азиатской футбольной конфедерации (AFC), в отборочных матчах примут участие 31 сборная, которые будут разделены на восемь групп. Жеребьевка квалификационного этапа состоится 26 июня 2025 года.

Помимо Кыргызстана, отборочные матчи также примут Таиланд, Кувейт, Таджикистан, Саудовская Аравия, Мьянма, Малайзия и Китай.

Сборная Кыргызстана, согласно рейтингу ФИФА, попала во вторую корзину. В первой корзине расположились такие фавориты, как Иран, Япония, Таиланд и Узбекистан.

Финальный этап Кубка Азии пройдет в Индонезии. Матчи в Бишкеке станут ключевыми для сборной Кыргызстана на пути к долгожданной путевке в финал континентального турнира.


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URL: https://www.vb.kg/446969
Теги:
футзал, Кыргызстан
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