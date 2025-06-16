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Джордж Миллс побил рекорд Мо Фараха на 5000 м

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- Самуэль Деди Ирие
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Британский легкоатлет Джордж Миллс установил новый национальный рекорд на дистанции 5000 метров, побив достижение легендарного Мо Фараха, державшееся с 2011 года.

На этапе Бриллиантовой лиги в Осло 26-летний Миллс показал результат 12:46.59, улучшив прежнее время Фараха (12:53.11), установленное в Монако, более чем на шесть секунд.

Сын бывшего защитника сборной Англии по футболу Дэнни Миллса занял четвёртое место в забеге, уступив победу американцу Нико Янгу. Тем не менее, выступление Джорджа стало главным событием вечера.

"Я приехал сюда именно за этим рекордом. Приятно, что смог его побить", - отметил Миллс. - "Теперь моя цель - медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх".

Ранее Миллс дважды завоёвывал серебряные медали на чемпионатах Европы. В 2024 году он дебютировал на Олимпиаде в Париже, где его участие в забеге на 5000 метров омрачил массовый завал. Миллс стал одним из пострадавших и оказался в центре конфликта после финиша, толкнув французского бегуна Хьюго Хэя и грубо выразившись в его адрес.

Теперь Джордж Миллс настроен продолжить восхождение к вершинам мировой лёгкой атлетики.


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URL: https://www.vb.kg/446975
Теги:
легкая атлетика
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