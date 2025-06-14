В США стартует клубный чемпионат мира по футболу-2025

С 15 июня по 13 июля в США пройдет первый в истории расширенный клубный чемпионат мира ФИФА с участием 32 команд из шести континентов. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах, включая Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес.
Впервые в турнире участвуют такие гранды мирового футбола, как "Реал Мадрид", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Бавария", "Челси", "Ювентус" и другие сильнейшие клубы мира. Команды разделены на восемь групп по четыре клуба. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов. Чемпион получит 125 миллионов, остальные суммы будут распределены между другими участниками в зависимости от их результатов.
Матч открытия между "Аль-Ахли" (Египет) и "Интер Майами" (США) состоится 15 июня на стадионе "Хард Рок" в Майами и начнется в 06:00 по бишкекскому времени. Финал пройдет 13 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.
Состав групп:
Группа A: Палмейрас, Порту, Аль-Ахли, Интер Майами
Группа B: ПСЖ, Атлетико, Ботафого, Сиэтл Саундерс
Группа C: Бавария, Окленд Сити, Бока Хуниорс, Бенфика
Группа D: Фламенго, Эсперанс, Челси, Лос-Анджелес
Группа E: Ривер Плейт, Урава Ред Даймондс, Монтеррей, Интер (Италия)
Группа F: Флуминенсе, Боруссия Дортмунд, Ульсан Хёндэ, Мамелоди Сандаунз
Группа G: Манчестер Сити, Видад, Аль-Айн, Ювентус
Группа H: Реал Мадрид, Аль-Хиляль, Пачука, Ред Булл Зальцбург
Ключевые даты турнира (по времени Бишкека):
Матч открытия: 15 июня
Завершение группового этапа: 26 июня
1/8 финала: 28–30 июня
Четвертьфиналы: 4–5 июля
Полуфиналы: 8–9 июля
Финал: 13 июля
Турнир обещает стать одним из самых ярких футбольных событий года.