В США стартует клубный чемпионат мира по футболу-2025

С 15 июня по 13 июля в США пройдет первый в истории расширенный клубный чемпионат мира ФИФА с участием 32 команд из шести континентов. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах, включая Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес.

Впервые в турнире участвуют такие гранды мирового футбола, как "Реал Мадрид", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Бавария", "Челси", "Ювентус" и другие сильнейшие клубы мира. Команды разделены на восемь групп по четыре клуба. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов. Чемпион получит 125 миллионов, остальные суммы будут распределены между другими участниками в зависимости от их результатов.

Матч открытия между "Аль-Ахли" (Египет) и "Интер Майами" (США) состоится 15 июня на стадионе "Хард Рок" в Майами и начнется в 06:00 по бишкекскому времени. Финал пройдет 13 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

Состав групп:

Группа A: Палмейрас, Порту, Аль-Ахли, Интер Майами

Группа B: ПСЖ, Атлетико, Ботафого, Сиэтл Саундерс

Группа C: Бавария, Окленд Сити, Бока Хуниорс, Бенфика

Группа D: Фламенго, Эсперанс, Челси, Лос-Анджелес

Группа E: Ривер Плейт, Урава Ред Даймондс, Монтеррей, Интер (Италия)

Группа F: Флуминенсе, Боруссия Дортмунд, Ульсан Хёндэ, Мамелоди Сандаунз

Группа G: Манчестер Сити, Видад, Аль-Айн, Ювентус

Группа H: Реал Мадрид, Аль-Хиляль, Пачука, Ред Булл Зальцбург

Ключевые даты турнира (по времени Бишкека):

Матч открытия: 15 июня

Завершение группового этапа: 26 июня

1/8 финала: 28–30 июня

Четвертьфиналы: 4–5 июля

Полуфиналы: 8–9 июля

Финал: 13 июля

Турнир обещает стать одним из самых ярких футбольных событий года.