Погода
$ 87.22 - 87.73
€ 100.00 - 101.00

В США стартует клубный чемпионат мира по футболу-2025

193  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 15 июня по 13 июля в США пройдет первый в истории расширенный клубный чемпионат мира ФИФА с участием 32 команд из шести континентов. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах, включая Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес.

Впервые в турнире участвуют такие гранды мирового футбола, как "Реал Мадрид", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Бавария", "Челси", "Ювентус" и другие сильнейшие клубы мира. Команды разделены на восемь групп по четыре клуба. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов. Чемпион получит 125 миллионов, остальные суммы будут распределены между другими участниками в зависимости от их результатов.

Матч открытия между "Аль-Ахли" (Египет) и "Интер Майами" (США) состоится 15 июня на стадионе "Хард Рок" в Майами и начнется в 06:00 по бишкекскому времени. Финал пройдет 13 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

Состав групп:

Группа A: Палмейрас, Порту, Аль-Ахли, Интер Майами

Группа B: ПСЖ, Атлетико, Ботафого, Сиэтл Саундерс

Группа C: Бавария, Окленд Сити, Бока Хуниорс, Бенфика

Группа D: Фламенго, Эсперанс, Челси, Лос-Анджелес

Группа E: Ривер Плейт, Урава Ред Даймондс, Монтеррей, Интер (Италия)

Группа F: Флуминенсе, Боруссия Дортмунд, Ульсан Хёндэ, Мамелоди Сандаунз

Группа G: Манчестер Сити, Видад, Аль-Айн, Ювентус

Группа H: Реал Мадрид, Аль-Хиляль, Пачука, Ред Булл Зальцбург

Ключевые даты турнира (по времени Бишкека):

Матч открытия: 15 июня

Завершение группового этапа: 26 июня

1/8 финала: 28–30 июня

Четвертьфиналы: 4–5 июля

Полуфиналы: 8–9 июля

Финал: 13 июля

Турнир обещает стать одним из самых ярких футбольных событий года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/446976
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  