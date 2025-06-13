Чемпионат мира по горному туризму впервые пройдет в Кыргызстане

С 18 по 22 июня в ущелье Чункурчак состоится чемпионат мира по спортивному туризму на горных дистанциях - мероприятие, которое впервые пройдет в истории независимого Кыргызстана.

Как сообщили в Федерации спортивного туризма Кыргызстана, национальная сборная активно готовится к турниру, чтобы достойно представить страну на международной арене.

Чемпионат станет значимым событием для развития спортивного туризма в Кыргызстане и возможностью продемонстрировать мировому сообществу красоту и туристический потенциал кыргызских гор. В соревнованиях примут участие сильнейшие команды из разных стран, что обещает сделать состязания яркими и захватывающими.