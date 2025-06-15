ФАО: о внедрении климатически оптимизированного сельского хозяйства

ФАО проводит в Бишкеке региональный семинар по внедрению климатически оптимизированного сельского хозяйства.

Сельское хозяйство остается важнейшей сферой занятости населения в Центральной Азии. В условиях, когда регион сталкивается с серьезными вызовами – изменением климата, деградацией земель и ограниченным доступом фермеров к инновационным технологиям, особую значимость приобретает внедрение передовых и адаптивных методов ведения хозяйства.

В столице Кыргызстана, стартовал трехдневный учебный семинар по климатически ориентированному сельскому хозяйству. Мероприятие, организованное Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), собрало ведущих специалистов и экспертов аграрного сектора из Кыргызстана и Узбекистана.

"Внедрение климатически устойчивых практик – ключ к продовольственной безопасности", – сказал в своей приветственной речи Олег Гучгельдыев, представитель ФАО в Кыргызстане. "Уверен, что этот тренинг поможет укрепить потенциал специалистов для адаптации сельского хозяйства к изменению климата".

Мероприятие было организовано в рамках проекта ФАО "Мелкие фермеры как новаторы сельского хозяйства для устойчивых агропродовольственных экосистем". Финансируемый через механизм гибкого добровольного взноса ФАО (ГДВ), он успешно реализуется в Кыргызстане и Узбекистане.

С момента своего запуска в 2024 году проект работает над улучшением доступа семейных фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании овощей и фруктов, к современным ресурсам, технологиям и знаниям.

"Фермеры и жители сельских районов находятся на передовой борьбы с последствиями изменения климата, сталкиваясь с ними гораздо чаще других", – сказал Ахмед Хамдин, эксперт ФАО по выращиванию овощных культур. "Чтобы эффективно решать их проблемы, нужны комплексные стратегии, например инвестиции в устойчивые сорта сельскохозяйственных культур".

Активное участие в семинаре приняли 25 агрономов и фермеров из различных регионов Кыргызстана и Узбекистана, которые участвуют в проекте в качестве тренеров полевых школ для фермеров.

Организация фермерских полевых школ – ключевой аспект проекта. Применяя образовательный подход, основанный на народном просвещении, они используют коллективные методы обучения, создавая комфортную среду, где "ученики" могут свободно обмениваться знаниями и опытом. Обязательными в школах являются практические занятия, которые включают наблюдение, обсуждение и принятие решений.

На сегодняшний день в рамках проекта в Кыргызстане, в Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях созданы шесть полевых школ фермеров и три демонстрационных участка, для эффективной работы которых приобретены сельскохозяйственные материалы и необходимое оборудование. Здесь фермеры изучают передовые технологии и методы в области семеноводства овощей и выращивания саженцев плодово-ягодных культур.

Важно отметить, что в школах участвуют фермеры, выразившие желание обучаться климатически ориентированным методам сельского хозяйства и инновационным методам плодоводства и семеноводства овощей. В дальнейшем они смогут делиться полученными знаниями и навыками с другими членами своих сообществ.

12 июня участники семинара, а также более 70 феремеров из Чуйской области посетили один из демонстрационных участков в селе Первомайское Сокулукского района Чуйской области, который был создан на базе Кыргызского научно-исследовательского института земледелия.

Здесь на практике они освоили современные методы эффективного управления водными ресурсами, а также методики, позволяющие учитывать климатические особенности и потребности конкретных культур, для оптимизации посевных площадей, подбора сортов и сроков посадки. Полученные знания и навыки помогут участникам внедрить инновационные методы в своих фермерских хозяйствах.