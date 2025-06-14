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В КР простились с Героем социалистического труда Кульсарой Сулаймановой

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- Светлана Лаптева
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Трудовой коллектив Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выражает глубокие соболезнования родным и близким Кульсары Сулаймановой.

Сулайманова Күльсара навсегда останется нашей памяти как трудолюбивый работником сельского хозяйства.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Байсалов Эдил Жолдубаевич вместе с сотрудниками государственных органов принял участие в церемонии прощания и выразил соболезнования семье покойного.

Она родилась 1 января 1930 г. село Каптал-Арык Панфиловского района Чуйской области.

С 14 лет К. Сулайманова начала работать на свекловичном поле колхоза имени Панфилова тогда еще Калининского района Киргизской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1965 года за успехи, достигнутые в повышении урожайности, увеличении производства и заготовок сахарной свеклы, К. Сулайманова была удостоена звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". Проработала на свекловичном поле 44 года.

Была избрана депутатом Верховного Совета СССР VII и VIII созывов, делегатом от Киргизской ССР на XXIV и XXV съездах Коммунистической партии Киргизии.

2000 г. - указом президента Кыргызской Республики награждена медалями "Данк".

Имя Күльсара Сулайманова вписано в республиканскую книгу "Летопись трудовой славы".


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URL: https://www.vb.kg/446984
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