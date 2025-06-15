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Кевин Де Брюйне официально стал игроком "Наполи"

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- Самуэль Деди Ирие
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Итальянский клуб "Наполи" официально объявил о подписании Кевина Де Брюйне, завершившего своё десятилетнее пребывание в английском "Манчестер Сити". 33-летний бельгийский полузащитник подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Де Брюйне провёл за "Сити" 421 матч, выиграл шесть титулов Премьер-лиги, Лигу чемпионов и множество других трофеев. Его уход из клуба был эмоциональным - после последнего матча на "Этихаде" против "Фулхэма" он попрощался с болельщиками в сопровождении жены и детей, а главный тренер Пеп Гвардиола не смог сдержать слёз.

Контракт игрока с "Сити" не был продлён, и он решил продолжить карьеру в Серии А. В "Наполи" Де Брюйне будет играть под руководством Антонио Конте и составит компанию в полузащите таким игрокам, как Скотт Мактоминей и Билли Гилмор. По информации Sky Sports, бельгиец уже прошёл медосмотр в Риме в присутствии президента клуба Аурелио Де Лаурентиса.

"Это было невероятное десятилетие. Я горжусь тем, что был частью успехов этого клуба. Манчестер стал домом для меня и моей семьи", - прокомментировал свой уход Де Брюйне.

До перехода в "Наполи" игрок также рассматривал варианты с клубами MLS, включая "Интер Майами" и "Чикаго Файр", но выбрал продолжение карьеры в Европе. Теперь Де Брюйне может встретиться с "Манчестер Сити" уже в следующем сезоне Лиги чемпионов, но уже в футболке нового клуба.


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URL: https://www.vb.kg/446986
Теги:
футбол
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