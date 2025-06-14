Английский защитник Трент Александер-Арнолд официально стал игроком мадридского "Реала". В четверг 26-летний футболист был представлен на "Сантьяго Бернабеу", заявив, что исполняет свою мечту - играть за один из величайших клубов мира.

Переход Александер-Арнолда из "Ливерпуля" обошёлся "Реалу" примерно в 10 миллионов евро. Стороны решили не дожидаться окончания контракта игрока 30 июня и оформили сделку 1 июня, чтобы защитник мог принять участие в Клубном чемпионате мира, который пройдёт в США. Первый матч мадридцы сыграют 18 июня против саудовского "Аль-Хиляля" на стадионе Hard Rock в Майами.

На церемонии в Мадриде Трента сопровождали его родители и близкие. После подписания шестилетнего контракта до июня 2031 года с президентом клуба Флорентино Пересом, Александер-Арнолд произнёс короткую речь на испанском языке и был представлен болельщикам с видеонарезкой лучших моментов своей карьеры.

Александер-Арнолд получил 12-й номер и присоединился к другому англичанину - Джуду Беллингему. Ранее он провёл 354 матча за "Ливерпуль", забил 23 гола и выиграл девять трофеев, включая Лигу чемпионов и два титула Премьер-лиги.

Этот трансфер стал частью усиления обороны "Реала" после сложного сезона, в котором команда заняла второе место в Ла Лиге и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов, несмотря на прошлогоднее подписание Килиана Мбаппе.

На этой неделе "Реал" также представил ещё одного новичка - центрального защитника Дина Хёйсена. Клуб воспользовался специальным трансферным окном, одобренным ФИФА с 1 по 10 июня, чтобы оперативно укомплектовать состав к Клубному чемпионату мира.