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В военном санатории "Тамга" открыт памятник генералу армии Николаю Лященко

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- Светлана Лаптева
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Руководство Министерства обороны Кыргызской Республики продолжает постоянную работу по совершенствованию инфраструктуры военных городков. В рамках оперативно-полевой поездки по северному региону министр обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов посетил военный санаторий "Тамга", где ознакомился готовностью санатория к летнему оздоровительному сезону 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо ознакомления работы военного санатория, в рамках увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны, 80 летие которой, совсем недавно, торжественно отметило все прогрессивное человечество, министр обороны принял участие в открытии памятника нашему прославленному земляку Герою Советского Союза генералу армии Лященко Николаю Григорьевичу.

Выступая на торжественно церемонии открытия памятника генерал-майор Руслан Мукамбетов особо отметил, что

"… жизненный путь генерала армии иколая Лященко Лященко – это яркий пример стойкости, мужества, отваги и преданности своей Родине, навеки вписанный в историю Вооруженных Сил Советского Союза и нашего государства. Начав свой путь солдатом Октябрьской Революции, он последовательно прошел путь от младшего командира до командующего военными округами Министерства обороны СССР…".

В торжественном мероприятии приняли участие ветераны Вооруженных Сил Кыргызской Республики, родственники генерала Лященко, работники военного санатория, местные жители, отдыхающие и приглашенные гости.


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URL: https://www.vb.kg/446988
Теги:
памятник, Кыргызстан
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